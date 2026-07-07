Video: el gol de Egipto contra Argentina en el Mundial 2026

A los 15 minutos del cruce por los octavos de final entre la Selección Argentina y Egipto en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, fueron los egipcios los que sacaron ventaja. Tras un centro de Marwan Ateya, llegó el cabezazo de Yasser Ibrahim para el 1 a 0 contra la "Albiceleste". El combinado nacional llegó a esta instancia después de eliminar a Cabo Verde tras vencerlo por 3 a 2 en el alargue después de tener puntaje perfecto en la fase de grupos contra Argelia, Austria y Jordania, respectivamente. Lionel Messi tuvo la oportunidad de empatar por medio de un penal, pero Oufa se encargó de ahogarle el grito al astro rosarino cuando se lo atajó.

El gol de Egipto para el 1 a 0 ante Argentina

El penal errado por Messi para Argentina

Los 11 de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Quién gana en Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial 2026, según la IA

El cruce de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto ya fue analizado en profundidad por los principales modelos de Inteligencia Artificial y algoritmos predictivos, que coinciden en otorgar un claro favoritismo a la Selección Albiceleste para meterse entre los ocho mejores del mundo.

Los detalles del veredicto de la IA de Gemini para este crucial duelo eliminatorio destacan lo siguiente:

El Pronóstico de la IA: ¿Quién gana?

Las simulaciones de datos de plataformas deportivas y modelos avanzados de lenguaje proyectan una alta probabilidad de que el campeón defensor avance a los cuartos de final:

Victoria de Argentina: 72%

Empate (definición en prórroga o penales): 18%

Victoria de Egipto: 10%

Resultado más probable: Las computadoras y algoritmos señalan que el marcador más repetido en las simulaciones es un 2-0 a favor de Argentina. Un triunfo más ajustado por 2-1 se posiciona como la segunda opción más viable.

Los factores clave del análisis

El momento de Lionel Messi: La IA destaca que el capitán argentino llega en un estado de forma excepcional (siendo uno de los máximos anotadores del torneo). Los modelos matemáticos estiman que Messi tiene casi un 50% de probabilidad de participar directamente en las jugadas de gol de la Albiceleste.

Control del mediocampo vs. Transiciones: Los algoritmos prevén que la jerarquía del mediocampo argentino logrará neutralizar el bloque defensivo bajo que suele proponer Egipto.

La amenaza de los Faraones: El análisis advierte que la principal carta de peligro de Egipto radica en la velocidad para el contragolpe de Mohamed Salah y Omar Marmoush, aunque proyecta que les será sumamente difícil quebrar la sólida línea defensiva de Argentina.

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