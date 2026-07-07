Por qué no juega Thiago Almada en la Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

El motivo por el que no juega Thiago Almada en la Selección Argentina vs. Egipto.

Inesperadamente, Thiago Almada es suplente en la Selección Argentina frente a Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. El mediocampista de Atlético de Madrid de España, de 25 años, sufrió un gran desgaste en los 16avos contra Cabo Verde, por lo que el entrenador Lionel Scaloni prefirió preservarlo de arranque. Además, su nivel no fue el mejor hasta el momento en todo el certamen.

De esta manera, si bien cumple otra función, será Leandro Paredes el encargado de reemplazarlo en el mediocampo. El volante de Boca Juniors aparecerá en la contención junto a otros tres interiores como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

La formación de la Selección Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026

Con la modificación ya mencionada, Scaloni realizará otras dos variantes con relación a la alineación ante Cabo Verde. Es que Nicolás Tagliafico reemplazará a Facundo Medina en el lateral izquierdo y Julián Álvarez le ganó el puesto a Lautaro Martínez en la delantera.

Por lo tanto, los once de la "Albiceleste" serán Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Paredes reemplazará a Almada.

Argentina vs. Egipto: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el martes 7 de julio a las 13 horas de Argentina en el estadio de Atlanta, con el arbitraje del francés Francois Letexier. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Cómo se juega el Mundial 2026 de cuartos de final en adelante

Jueves 9 de julio

Partido 97 - Francia vs. Marruecos. Horario: 17:00 | Sede: Boston

Viernes 10 de julio

Partido 98 - Bélgica vs. España. Horario: 16:00 | Sede: Los Ángeles

Sábado 11 de julio

Partido 99 - Noruega vs. Inglaterra. Horario: 18:00 | Sede: Miami

Partido 100 - Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia. Horario: 22:00 | Sede: Kansas City

Semifinales

Martes 14 de julio

Partido 101 - Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98. Horario: 16:00 | Sede: Dallas

Miércoles 15 de julio

Partido 102 - Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100. Horario: 16:00 | Sede: Atlanta

Tercer puesto

Sábado 18 de julio

Partido 103 - Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102. Horario: 18:00 | Sede: Miami

Final

Domingo 19 de julio