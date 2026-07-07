Por qué hay tantos jugadores con vendajes en las manos en el Mundial 2026

El uso de vendas en las manos esta cada vez más extendido.

En cada partido del Mundial 2026 hay un detalle que no pasa desapercibido. Más allá de las jugadas, los goles o las figuras de cada selección, muchos futbolistas saltan al campo con una o ambas manos vendadas. La imagen se repite en distintas selecciones y en jugadores de todas las posiciones, lo que llama la atención. Y no es algo que extiende solamente a una nacionalidad, sino que incluye a futbolistas de distintas parted del mundo.

Lejos de tratarse de una moda sin explicación, el uso de estos vendajes responde a diferentes motivos. Y entre sus protagonistas, hay varias estrellas que por diferentes motivos han adoptado el uso de los vendajes para saltar en cada partido al campo de juego. Una costumbre sin excepciones que tiene cada vez más adeptos, que se volvió habitual en el fútbol de élite y que se permite ver en el Mundial, aunque sus antecedentes vienen de mucho antes.

Cuál es el motivo por el que hay tantos jugadores con vendajes en las manos en el Mundial 2026

La principal explicación está relacionada con cuestiones físicas. Caídas, golpes, esguinces, fisuras o malos apoyos pueden provocar lesiones en dedos, manos o muñecas que no obligan al jugador a dejar de competir, pero sí requieren una protección adicional. El vendaje ayuda a dar estabilidad a la zona afectada y reduce el riesgo de agravar la lesión durante un partido. Esto brinda mayor seguridad al futbolista.

El uso de estos vendajes esta cada vez más popularizado.

Sin embargo, esa no es la única razón. El reglamento prohíbe que los futbolistas ingresen al campo con objetos como anillos, pulseras o collares. En algunos casos, los vendajes también sirven para cubrir esos elementos, aunque siempre deben cumplir con las normas de seguridad establecidas para la competencia. A estos motivos se suma un aspecto muy presente en el deporte de alto rendimiento: la confianza y las cábalas. Muchos jugadores continúan utilizando el vendaje incluso cuando la lesión ya está completamente superada, convencidos de que les trae buenos resultados o simplemente porque se acostumbraron a competir de esa manera.

Los ejemplos de futbolistas reconocidos

Uno de los casos más emblemáticos es el de Karim Benzema. En 2019 sufrió la fractura de un dedo de la mano, pero decidió no operarse para evitar una recuperación que lo hubiera mantenido cerca de dos meses fuera de las canchas. Desde entonces comenzó a jugar con la mano vendada, mantuvo un gran nivel futbolístico y nunca abandonó esa imagen que terminó convirtiéndose en una de sus marcas personales.

Benzema, uno de los que usa.

Una historia similar protagoniza Luis Suárez. El delantero uruguayo reveló que comenzó a usar el vendaje cuando jugaba en Liverpool, después de sufrir una fisura en un hueso de la mano derecha. Una vez recuperado, decidió conservarlo porque sentía que le daba suerte. “Me iba bien; ya no estaba lesionado, pero me la quedé”, contó tiempo atrás.