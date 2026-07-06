Rutte dice que aliados de la OTAN ya han aumentado el gasto hasta situarlo en torno al 4% del PIB

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo el lunes que los miembros europeos de la alianza y Canadá ya han aumentado su gasto total en defensa hasta situarlo en torno al 4% de su Producto Interno Bruto.
"El año pasado, los aliados europeos y Canadá gastaron casi un 20% más en defensa básica que el año anterior. Si se suman los años 2025 y 2026, eso supone una inversión adicional de 258.000 millones de dólares", declaró Rutte a la prensa en vísperas de la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara. "Y la tendencia continúa".
En su cumbre del año pasado, los países de la OTAN acordaron aumentar el gasto total en defensa hasta el 5% del PIB para 2035, destinando un 3,5% a inversiones en defensa básica y un 1,5% adicional del PIB a partidas relacionadas con la seguridad.
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"Aquí, en Ankara, espero que los países presenten planes claros, concretos y creíbles para alcanzar ese objetivo del 5%. Y los datos que vemos hasta ahora son impresionantes", afirmó Rutte.
"Apenas un año después del inicio de un proyecto de diez años, vemos que los aliados europeos y Canadá ya están invirtiendo en torno al 4% de su PIB en defensa y seguridad", comentó.
Rutte también señaló que los países de la OTAN anunciarán "decenas de miles de millones de dólares en nuevos contratos" en un foro con la industria de la defensa que se celebrará el martes.
Con información de Reuters