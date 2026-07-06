Rutte dice que aliados de la OTAN ya han aumentado el gasto hasta situarlo en torno al 4% del PIB

El secretario general de la OTAN, Rutte, ofrece una rueda de prensa antes de la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara

​El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo el lunes ‌que los miembros ‌europeos de la alianza y Canadá ya han aumentado su gasto total en defensa hasta situarlo en torno al 4% de su Producto Interno Bruto.

"El año pasado, los aliados europeos y ​Canadá gastaron casi ⁠un 20% más en defensa básica ‌que el año anterior. Si ⁠se suman los años ⁠2025 y 2026, eso supone una inversión adicional de 258.000 millones de dólares", declaró ⁠Rutte a la prensa en ​vísperas de la cumbre de ‌líderes de la OTAN ‌en Ankara. "Y la tendencia continúa".

En su ⁠cumbre del año pasado, los países de la OTAN acordaron aumentar el gasto total en defensa hasta el ​5% ‌del PIB para 2035, destinando un 3,5% a inversiones en defensa básica y un 1,5% adicional del PIB a partidas relacionadas con ⁠la seguridad.

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"Aquí, en Ankara, espero que los países presenten planes claros, concretos y creíbles para alcanzar ese objetivo del 5%. Y los datos que vemos hasta ahora son impresionantes", afirmó Rutte.

"Apenas un año después del ‌inicio de un proyecto de diez años, vemos que los aliados europeos y Canadá ya están invirtiendo en torno al 4% de su PIB en defensa y ‌seguridad", comentó.

Rutte también señaló que los países de la OTAN anunciarán "decenas de miles de ‌millones de ⁠dólares en nuevos contratos" en un foro con la industria ​de la defensa que se celebrará el martes.

Con información de Reuters