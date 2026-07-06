Murió por causas naturales: dolor por el fallecimiento de un actor muy querido.

El actor canadiense Joby Baker, recordado por su participación en la saga Gidget y por compartir pantalla con Elvis Presley en Girl Happy, murió a los 92 años. Su familia confirmó que el fallecimiento ocurrió el 22 de junio por causas naturales, aunque la noticia se conoció públicamente este sábado.

De acuerdo con la información difundida por Deadline, Baker murió en un hospital de Yonkers, en el estado de Nueva York. Su nieta, Sofia Silverman, confirmó el deceso a The Hollywood Reporter.

Nacido el 26 de marzo de 1934 en Montreal, Canadá, Baker pasó gran parte de su infancia en Oahu, Hawái. Más adelante estudió en Nueva York y luego se instaló en Los Ángeles, donde inició su carrera como actor.

Sus primeras apariciones fueron en programas como The Red Skelton Hour, Studio One y The George Burns and Gracie Allen Show. Sin embargo, el reconocimiento llegó en 1959 al interpretar a Stinky en Gidget, película protagonizada por Sandra Dee. Más tarde volvió a encarnar ese personaje en Gidget Goes Hawaiian (1961) y Gidget Goes to Rome (1963). Otro de sus papeles más recordados fue el de Wilbur en Girl Happy (1965), la comedia musical protagonizada por Elvis Presley.

Murió por causas naturales: dolor por el fallecimiento de un actor muy querido.

Del cine y la televisión al arte

Tras retirarse de la actuación a mediados de la década de 1980, Baker inició una nueva etapa como pintor, escultor y artesano de joyas. Muchas de sus obras estuvieron inspiradas en su esposa, la cantante y compositora Dory Previn, con quien vivió durante años en una granja de Massachusetts hasta la muerte de ella, en 2012.