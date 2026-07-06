Una empresa de logística echó a 60 trabajadores de Rosario y acumula 200 despidos en todo el país

La empresa de logística Expreso Brío echó a 60 trabajadores de su sede central en Rosario y ya acumula más de 200 despidos en distintas sucursales del país, según denunciaron los propios empleados. Los afectados se movilizaron el pasado jueves frente a la delegación local del Ministerio de Trabajo para reclamar la intervención de las autoridades ante lo que califican como un proceso de despidos sin causa y cierre de filiales, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de la firma.

El conflicto alcanzó su punto crítico cuando los empleados se presentaron en la planta rosarina para cumplir con su jornada habitual y se encontraron con los portones cerrados. La incertidumbre se transformó en indignación cuando un directivo se hizo presente con una lista para definir el destino laboral de cada operario.

"Nos dijeron que esperáramos hasta que viniera una persona a comunicarnos quién seguía trabajando. Llegó con una lista y empezó a decir quién entraba y quién no. Acá estamos una gran parte de los que quedamos afuera", relató uno de los damnificados durante la protesta.

Según los testimonios, las desvinculaciones forman parte de un plan de vaciamiento que la empresa ejecuta desde hace meses. Este proceso ya incluyó el cierre de sucursales estratégicas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santa Fe (incluyendo la dependencia de Rafaela).

Expreso Brío lleva 20 años en el mercado y tiene una flota de más de 200 vehículos. Sin embargo, al drama de la pérdida del empleo se le suma una compleja situación financiera para las familias afectadas. Los trabajadores denunciaron que Expreso Brío mantiene una fuerte deuda salarial que incluye los sueldos de mayo y junio, el medio aguinaldo (SAC) y diversos bonos convencionales. "Tenemos una promesa de pago, pero ya antes tampoco cumplieron. Nunca nos explicaron por qué no cobrábamos", señaló otro de los voceros de la manifestación, quien evidenció el desgaste y la falta de canales de comunicación claros por parte de la patronal.

Mientras esperan una respuesta del Ministerio de Trabajo, los despedidos reclaman la preservación de los puestos laborales, el pago de los salarios adeudados y de las indemnizaciones correspondientes. Muchos de ellos acumulaban entre cinco y veinte años de antigüedad dentro de la empresa.

Cerró una empresa de transporte de cerveza y quedaron sin trabajo 220 camioneros

El Sindicato de Camioneros declaró el estado de alerta y movilización tras el cierre de la empresa Express Beer, que dejó sin trabajo a 220 trabajadores vinculados a la distribución para la cervecería Quilmes. La organización gremial denunció que la firma cerró sus puertas sin brindar respuestas y advirtió que impulsará medidas gremiales y legales para defender los puestos de trabajo.

Según informó el sindicato liderado por Hugo Moyano, los empleados despedidos tienen una antigüedad promedio de 26 años de servicio. Durante décadas realizaron tareas para Express Beer en la prestación de servicios para Quilmes. Sin embargo, de acuerdo con el comunicado difundido por Camioneros, el propietario de la firma, Juan Aguilar, decidió avanzar con el cierre de la empresa, lo que dejó a cientos de familias en una situación de incertidumbre.

El conflicto tuvo un nuevo capítulo este lunes en la planta de la empresa ubicada en el partido de La Matanza. Allí, los trabajadores denunciaron que entre el viernes y el sábado la empresa realizó un vaciamiento y retiró las unidades de la planta.

El comunicado gremial indicó que las empresas On Line, Río de las Vueltas, Special Truck, Levon y TDU, que también prestan servicios para Quilmes, expresaron su solidaridad con los trabajadores de Express Beer y acompañan el reclamo por los puestos de trabajo, en un contexto marcado por la falta de pago de sueldos y aguinaldo.

Frente a esa situación, el sector de Aguas y Gaseosas del sindicato inició una medida de fuerza en apoyo a los despedidos. Raúl Zabala, secretario de esa rama de Camioneros, explicó que la prioridad del reclamo pasa por el pago de los salarios y del aguinaldo. “Hay 220 trabajadores que se han quedado en este momento en la calle, sin el pago de su sueldo, que es la primera prioridad porque han trabajado todo el mes”, señaló.

El dirigente gremial también reclamó que la empresa dadora del servicio, la cervecería Quilmes, encuentre una salida al conflicto. “Vamos a estar acá parados hasta que encontremos una solución para los trabajadores de parte de Quilmes" en relación al "sueldo, aguinaldo y la continuidad laboral”, afirmó.