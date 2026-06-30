Una importante empresa despidió 150 trabajadores.

La crisis económica del gobierno de Javier Milei se cobró 150 nuevas víctimas luego de que una fábrica del Conurbano, que pertenece a una de las empresas más grandes del país, realizara despidos masivos.

Los trabajadores de Tenaris SIAT, empresa del grupo Techint, reclaman por el despido de compañeros contratados en la planta de Lanús y apuntaron contra las medidas del gobierno que están destruyendo la industria nacional.

"El viernes la empresa nos confirmó el despido de 150 compañeros. Junto con el cuerpo de delegados veníamos haciendo distintos planteos en relación a que no se corten los contratos de trabajo y mantener la fuente de trabajo", relató a El Destape Daniel Ingui, delegado de la planta.

Afirmó también que venían buscando negociar con la empresa para que no se realicen despidos y que haya "suspensiones hasta fin de año y ahí analizar el panorama". "No es un momento para despedir, son los trabajadores que te hicieron ganar fortuna en los últimos cuatro años y medio", sumó,

Los motivos de los 150 despidos

Respecto de las razones de las desvinculaciones, Ingui explicó que los problemas comenzaron tras la licitación del gasoducto asociado al desarrollo de Southern Energy entre Vaca Muerta y Río Negro, donde Tenaris compitió por la provisión de caños, pero fue superada por la firma india Welspun.

"Los trabajadores estarían pagando una mala jugada política. Paolo Rocca apoyó abiertamente la campaña de Javier Milei. Esto suponía que íbamos a seguir haciendo lo que históricamente hicimos en Valentín Alsina que son todos los tubos para los gasoductos que están puestos en el país. Milei abrió el mercado y ahora los trabajadores tenemos que pagar las consecuencias", criticó el trabajador.

"Desde parte de la comisión interna hicimos distintos planteos para que no se corte la relación laboral y la empresa no quiere recapacitar esto y argumenta que por tema de costos no le queda otra que despedir y quedar a la espera de futuras obras. Nosotros sostenemos que las obras van a llegar y no les mueve el amperímetro un acuerdo de suspensión para mantener la relación laboral", sumó.

Detalló que en la planta de Lanús hay unos 350 trabajadores, por lo cual quedarán unos 200 y disparó: "Siempre el costo lo pagamos los trabajadores. No existe una República Argentina sin industria nacional". Por último, denunció maniobras extorsivas en el último tiempo para que los trabajadores firmen suspensiones cuando iban a renovar contratos.