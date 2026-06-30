Trabajadores de FATE cortan la avenida Panamericana

Trabajadores de Fate y otros gremios realizan un corte de la avenida Panamericana en sentido a ciudad y provincia de Buenos Aires, a la altura del acceso Tigre. También participan gremios de otras empresas con despedidos, en el marco de la crisis económica impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza provocó una hilera de cerca de un kilómetro. Además de los despedidos de FATE, se sumaron trabajadores de Lustramax, Georgalos, Suteba de Tigre y dirigentes, como el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño. En el corte de la Panamericana se observaron carteles que decían "no al desalojo", "no al cierre" y "abajo el lockout patronal de Madanes Quintanilla", esto último, en referencia al dueño de FATE que decidió cerrar su empresa.

Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) denunciaron una ofensiva judicial contra el acampe que están realizando en la planta, ubicada en el municipio de San Fernando.

Embargan a FATE por $3.000 millones por incumplir la conciliación obligatoria

La Justicia ordenó embargar a FATE por cerca de $3.000 millones por el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria y del pago de sueldos de 920 trabajadores desde el cierre de la empresa el 18 de febrero pasado. La denuncia contra la empresa de Javier Madanes Quintanilla fue presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

"Acaba de surgir el embargo, cerca de $ 3.000 millones sobre FATE por no cumplir con el sueldo de los trabajadores, por tratar de extorsionar a las familias en forma económica y actuar en forma irresponsable sobre un bien como las ruedas para camiones y colectivos, FATE es la única que lo produce en el país", dijo este martes el líder del sindicato del neumático Sutna, Alejandro Crespo, frente a las puertas del juzgado laboral de primera instancia N°17, a cargo de la jueza Liliana Rodríguez Fernández.

Fuentes cercanas a la empresa señalaron que no estaban al tanto de la resolución judicial. La fabricante de neumáticos advirtió la semana pasada que iba apelar la medida y que solo quedaban 243 empleados sin haber llegado a un arreglo con la firma. Sin embargo, cerca del gremio afirman que el embargo no puede ser recurrido e interpretan que el fallo contempla a todo el personal que trabajaba en la planta de San Fernando, antes de su clausura en forma sorpresiva, que ya lleva cincuenta días.

FATE pagaba haberes quincenales hasta que cerró su establecimiento. El embargo es por la falta de pago de tres quincenas en febrero y marzo y una cuarta en abril a partir de mañana. Y deberá continuar pagando los haberes hasta el próximo 30 de junio. Así, el monto embargado sumaría un total de $ 2.600 millones y las costas del juicio, otros $ 300 millones.

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