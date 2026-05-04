Con Milei cerraron más de 26 mil empresas y Argentina está al borde de su mínimo histórico

Luego de alcanzar un mínimo de 486.782 empresas en septiembre de 2021, el país había iniciado una recuperación que se extendió hasta enero de 2024. Sin embargo, las políticas del gobierno de Javier Milei provocaron la destrucción del entramado productivo: en apenas dos años, Argentina perdió 26.027 empresas, una caída generalizada que afecta a casi todas las actividades. El último informe del Observatorio de la Industria de la UTN.BA señaló que el número de empresas activas se ubica en 488.177, apenas un escalón por encima del peor registro de la serie analizada.

Este declive se inserta en una dinámica de gran inestabilidad que marcó la última década. El historial productivo del país muestra un "comportamiento oscilante" desde 2015, caracterizado por ciclos sucesivos de expansión y retroceso. Previo al escenario actual, se registró un prolongado declive que encontró su piso durante el segundo semestre de 2021. Tras aquel desplome, el tejido empresarial logró hilvanar un período de crecimiento sostenido con 27.422 compañías nuevas y que se mantuvo vigente hasta que Milei llegó a la Presidencia.

El documento, realizado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), evidencia un panorama desolador por los casos de cierres y paralización de plantas de unidades productivas en conjunto con un indicador que refleja la situación en términos agregados para los sectores industriales, metalúrgico, textil, alimenticio, automotriz, materiales de construcción y químico. En todos los casos hubo efectos concretos de las medidas adoptadas por la administración de La Libertad Avanza.

Mientras miles de trabajadores sufren por un futuro incierto en un contexto económico crítico, algunos sectores muestran heridas más profundas. En términos absolutos, el Comercio lidera la pérdida con 6.291 establecimientos menos. El rubro Industrial, por su parte, registra la desaparición de 3.025 fábricas. Dentro del mundo fabril, los subsectores más afectados fueron: Textil, confección y calzado (-753 unidades productivas); Otros productos de metal (-414) y Alimentos y bebidas (-314).

En los últimos dos años, en términos de actividad, solo se destacaron escasas excepciones: Actividades administrativas, y Asociaciones y servicios personales mostraron incrementos en su cantidad de empresas, con variaciones de 5,9% y 2,7%, respectivamente. Por su parte, Minería y petróleo presentó un comportamiento más estable con un leve crecimiento del 0,1%.

Impacto por ramas industriales, suspensiones y paralización de plantas

Marcas con décadas de trayectoria y fuerte reconocimiento no pudieron resistir la ola libertaria. La larga lista de cierres definitivos incluye compañías como FATE, Whirlpool, Kimberly-Clark, Anselmo y Canale. Más allá de los nombres propios, el informe de la UTN.BA detalla que el impacto de las medidas del Gobierno nacional fue particularmente severo en sectores específicos:

Textil, confección y calzado: fue el rubro más golpeado en términos de unidades productivas, con la desaparición de 753 fábricas (-12,2%).

Productos de metal: registró la baja de 414 establecimientos .

Alimentos y bebidas: sufrió el cierre de 314 unidades productivas en todo el país.

Madera y Muebles: el sector maderero perdió 231 fábricas (-10,8%), mientras que el de muebles y colchones se redujo en 111 unidades.

El informe destaca que el cierre es solo la punta del iceberg. Miles de empresas están implementando mecanismos de supervivencia para evitar la desaparición total. Empresas como Georgalos (600 suspendidos), Acindar (200 suspendidos) y P&G (400 despidos) encabezan los ajustes de personal. Mientras que gigantes automotrices como Stellantis y Toyota debieron frenar la producción o recortar turnos.

Mapa del desierto productivo por la crisis de Milei

A nivel federal, la caída es casi unánime. Durante los últimos dos años, La Rioja fue una de las provincias más afectadas con una caída del 19,7% (-439 empresas). Si bien se contabilizan las empresas totales (todas las actividades), este desempeño podría explicarse por la fuerte presencia de la industria textil en la provincia. Le siguieron Chaco (-12,4%; -983 empresas), Tierra del Fuego (-11,7%; -263), Misiones (-10,8%; -945) y Catamarca (-10,5%; -263).

Todas las provincias registraron pérdidas en la cantidad de empresas, con la excepción de Neuquén, que registró un leve crecimiento de 23 firmas (+0,3%). Entre las caídas más leves -en términos porcentuales- se destacaron las provincias de Santa Fe (-5,2%; -2.550), Buenos Aires (-4,6%; -7.083), Río Negro (-4,5%; -384), La Pampa (-3,9%; -226), San Juan (-3,3%; -196), Tucumán (-2,7%; -262) y CABA (-2,7%; -3.294).