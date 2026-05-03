Lionel Messi fue a ver a Franco Colapinto en el GP de Miami de Fórmula 1

Lionel Messi fue a ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, en Estados Unidos. El capitán de la Selección Argentina y de Inter Miami, de 38 años, asistió al autódromo internacional junto a su esposa Antonela Roccuzzo y a los tres hijos de ambos: Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8). El piloto de 22 años, de Alpine, partirá octavo en la tercera final de la temporada 2026 en la máxima categoría del automovilismo mundial.
El crack, campeón de todo con la "Albiceleste", estaba cerca del moderno trazado norteamericano y no dudó en ir allí junto a su familia. La noche de la jornada previa empezó muy bien y terminó muy mal para el ex Barcelona y PSG. Es que, con un gol y una asistencia propia, derrotaban por 3-0 como locales a Orlando City en el clásico por la MLS. Sin embargo, otro argentino como Martín Ojeda amargó a "Leo": con su triplete, sentenció el 4-3 definitivo para la visita.
Así se larga el Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1
- Kimi Antonelli (Mercedes).
- Max Verstappen (Red Bull).
- Charles Leclerc (Ferrari).
- Lando Norris (McLaren).
- George Russell (Mercedes).
- Lewis Hamilton (Ferrari).
- Oscar Piastri (McLaren).
- Franco Colapinto (Alpine).
- Pierre Gasly (Alpine).
- Nico Hülkenberg (Audi).
- Liam Lawson (Racing Bulls).
- Oliver Bearman (Haas).
- Carlos Sainz Jr. (Williams).
- Esteban Ocon (Haas).
- Alexander Albon (Williams).
- Arvid Lindblad (Racing Bulls).
- Fernando Alonso (Aston Martin).
- Lance Stroll (Aston Martin).
- Valtteri Bottas (Cadillac).
- Sergio "Checo" Pérez (Cadillac).
- Gabriel Bortoleto (Audi).
- Isack Hadjar (Red Bull, desde los boxes).
¿A qué corre Colapinto en Miami? Hora, TV en vivo y streaming para ver la carrera
La prueba final empezará el domingo 3 de mayo de 2026 a las 14 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión del canal de cable Fox Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play, DGO y Personal Flow.
El calendario de la F1 en 2026
|Fecha
|Gran Premio
|Circuito
|Día
|6
|GP de Miami
|Miami International Autodrome
|3 de mayo
|7
|GP de Canadá
|Circuit Gilles Villeneuve
|24 de mayo
|8
|GP de Mónaco
|Circuito de Mónaco
|7 de junio
|9
|GP de Barcelona
|Circuit de Barcelona-Catalunya
|14 de junio
|10
|GP de Austria
|Red Bull Ring
|28 de junio
|11
|GP de Gran Bretaña
|Silverstone Circuit
|5 de julio
|12
|GP de Bélgica
|Spa-Francorchamps
|19 de julio
|13
|GP de Hungría
|Hungaroring
|26 de julio
|14
|GP de Países Bajos
|Circuit Zandvoort
|23 de agosto
|15
|GP de Italia
|Autodromo Nazionale Monza
|6 de septiembre
|16
|GP de España
|Circuito de Madrid
|13 de septiembre
|17
|GP de Azerbaiyán
|Baku City Circuit
|26 de septiembre
|18
|GP de Singapur
|Marina Bay Street Circuit
|11 de octubre
|19
|GP de Estados Unidos
|Circuit of the Americas
|25 de octubre
|20
|GP de México
|Autódromo Hermanos Rodríguez
|1 de noviembre
|21
|GP de São Paulo
|Autódromo José Carlos Pace
|8 de noviembre
|22
|GP de Las Vegas
|Las Vegas Strip Circuit
|22 de noviembre
|23
|GP de Catar
|Lusail International Circuit
|29 de noviembre
|24
|GP de Abu Dabi
|Yas Marina Circuit
|6 de diciembre
* Las jornadas 4 en Baréin y 5 en Arabia Saudita aún deben conocer sus fechas de reprogramación o si serán canceladas definitivamente por la guerra en Medio Oriente.
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