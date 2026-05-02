Leclerc se retracta de sus "duras" críticas al manejo de Antonelli

El piloto de Ferrari Charles Leclerc durante la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula Uno en el Autódromo Internacional de Miami, Florida, EEUU.

Charles Leclerc, de Ferrari, afirmó que se había mostrado demasiado duro con el ‌líder de la ‌Fórmula Uno, Kimi Antonelli, tras criticar de forma airada al joven italiano en el fragor de la carrera sprint del Gran Premio de Miami del sábado.

Antonelli terminó cuarto con Mercedes, pero recibió una penalización de cinco segundos y fue relegado al sexto puesto ​por sobrepasar repetidas ⁠veces los límites de la pista.

"Kimi es muy ‌malo en las maniobras rueda a ⁠rueda. Se movió en la ⁠frenada. Es increíble. Vamos a chocar", exclamó Leclerc, que terminó tercero, por radio en un momento dado.

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Más tarde, ⁠el monegasco suavizó sus comentarios.

"Quizá fui un poco ​duro, con la adrenalina dentro del ‌auto", dijo. "Es cierto que hemos ‌tenido nuestros roces con Kimi en el pasado ⁠y espero que esto se calme un poco de aquí en adelante. Sobre todo porque es el único italiano en la parrilla frente a ​Ferrari".

"Ojalá fuera ‌con otra persona. Me cae muy bien Kimi como persona", añadió Leclerc. "Es solo que a veces se acerca demasiado y no es realmente necesario. Así que, en este caso concreto, ⁠estaba bastante enfadado en el auto. Pero los comentarios fueron probablemente un poco duros".

Antonelli es el líder del campeonato más joven en la historia de la F1 y también el primer italiano en ganar dos carreras consecutivas desde Alberto Ascari en 1953, un logro que ‌ha aumentado las expectativas en Italia, donde Ferrari también es idolatrado. El italiano tuvo un mal comienzo el sábado, cayendo del segundo al cuarto puesto, y sufrió por la falta de agarre.

"Después de eso, estaba muy ‌frustrado y ni siquiera piloté bien. Cometí muchos errores y me salí de los límites de la pista, algo ‌que tengo que ⁠evitar", dijo. "Este fin de semana ha sido más difícil, pero era de esperar, ​ya que todos han traído grandes mejoras. Solo tenemos que sacar el máximo partido al resultado y centrarnos ahora en la clasificación".

(Editado en español por Carlos Serrano)