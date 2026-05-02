Pampita hizo una fuerte revelación sobre su separación: "No me lo esperaba"

Pampita confirmó su separación.

Cuando parecía que todo era silencio y especulación, apareció una frase que cambió el escenario por completo. La protagonista, una vez más, fue Carolina 'Pampita' Ardohain, quien terminó confirmando lo que hasta ahora se movía en el terreno de los rumores.

La historia se conoció a través de Yanina Latorre, que en su programa en El Observador aseguró haber accedido a un chat directo con la modelo. Aunque decidió no mostrarlo en cámara, leyó el contenido al aire y dejó una frase que no dejó dudas.

¿Qué dijo Pampita sobre su separación?

“Sí, me separé y no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a Miami a pasar las penas”, fue el mensaje que, según Latorre, le envió Pampita.

La confirmación llegó después de varios días de versiones cruzadas. Tanto Paula Varela como la propia Latorre ya habían anticipado la ruptura con Martín Pepa, mientras que Ángel de Brito había sumado un dato que llamó la atención: esta vez, Pampita no había salido a aclarar la situación.

Ese silencio, que en otros momentos no era habitual en ella, fue leído como una señal de que algo efectivamente estaba pasando. Y finalmente, el chat terminó de confirmar el cuadro.

Según contó Latorre, el mensaje no llegó de manera directa. “Mandé a otra persona a hablar”, explicó, dando a entender que hubo intermediarios para conseguir la respuesta.

El dato no es menor, porque refuerza la idea de que la separación fue reciente y, sobre todo, inesperada. La propia frase “no me lo esperaba” dejó entrever que la ruptura no estaba en los planes de la modelo y no fue ella la que decidió no continuar más juntos.

Martín Pepa la habría dejado a Pampita.

Mientras tanto, Pampita eligió alejarse del ruido mediático y viajar a Miami, donde, según sus propias palabras, busca distraerse y procesar el momento que está viviendo. Hace rato que la modelo viene viviendo desplantes amorosos.

Esta es una historia que venía cargada de señales y silencios terminó teniendo una confirmación tan directa como sorpresiva. Porque en el mundo del espectáculo, a veces alcanza una sola frase para cambiarlo todo. Y esta vez, esa frase llegó por chat, pero hizo más ruido que cualquier declaración en vivo.