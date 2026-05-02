CABA en la mira: Bullrich acelera con los Milei y Larreta marca la cancha

La carrera electoral en la Ciudad de Buenos Aires empieza a tomar temperatura y exhibe dos estrategias bien diferenciadas. Por un lado, Patricia Bullrich revitalizó los rumores con un nuevo spot audiovisual, posicionándose como una pieza clave del armado libertario para el 2027. En la vereda opuesta, Horacio Rodríguez Larreta volvió a escena para confrontar con la gestión de Jorge Macri y el proyecto de La Libertad Avanza (LLA), mientras diagrama su propia alternativa de cara a los próximos comicios.

Sola, con Javier Milei, con Karina, con el campo, en festivales, con gente, en la Ciudad. Patricia Bullrich lanzó una nueva pieza audiovisual de "interpretación libre". La primera había sido con el Congreso como protagonista. Ahora, con la Capital Federal en primer plano, sugiriendo una postulación porteña, aunque el corto podría aplicar a varios escenarios. En el video se cuela Diego Santilli, el otro nombre fuerte para un distrito potente como lo es la Provincia de Buenos Aires. En definitiva, una presentación de los potenciales candidatos libertarios en 2027, alineados con el proyecto mileísta.

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Después de las turbulencias veraniegas, la senadora y la hermana del Presidente están en un buen momento. Patricia dice que se lleva “re bien” con Karina y alguien que la orbita las describió la relación como de “amigas” para señalar que la tregua sigue en pie. La desgracia en la que cayó Manuel Adorni ayudó a posicionar aún más a la exministra de Seguridad, que, con paciencia, se ubicó como la mejor candidata para la Ciudad. Tanto que ya no oculta sus pretensiones de ocupar un lugar en una fórmula presidencial. Sus acciones cotizan alto. Es la funcionaria con mejor imagen dentro del Gobierno, incluso más que el propio Milei.

Bullrich no hace nada sin el visto bueno de la pareja de hermanos. El video, aseguran, tuvo el visto bueno de ambos, por lo tanto también el sugestivo mensaje de una candidatura que, pocas horas más tarde, fue completado con un anuncio misterioso. “Se vienen cositas”, publicó el diputado Damián Arabia en X y en Instagram junto a una foto suya con Patricia y Sabrina Ajmechet. La senadora reforzó el enigma al responder a un comentario: “Lo importante es lo que se viene”.

La foto fue el remate de un almuerzo entre los tres en la casa de Ajmechet. Un buen plato de lentejas maridado con vino, por el Día del Trabajador. Luego, hubo postre vigilante, unos pastelitos y aplausos desde el balcón a los Granaderos que pasaron justo por la calle. La selfie llegó después. Los tres sonrientes y algún usuario que especulaba con la fórmula Bullrich – Arabia para competir por la Ciudad. Por lo pronto, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado tiene previsto viajar a Chile la semana que viene y caminar por la Capital Federal poco después.

El que camina la Ciudad hace tiempo es Horacio Rodríguez Larreta, que este jueves volvió a los medios a confrontar con la administración de Jorge Macri y con aquellos dirigentes macristas que lo tildan de “socialista” y lo acusan de haber generado “ruido” dentro del PRO. El ex jefe de Gobierno, lanzado a la carrera electoral, tiene previsto aprovechar cada aparición en pantalla o radio para dejar en claro sus posicionamientos, decir las cosas que piensa sobre la gestión y responder las preguntas. No lo hará de manera masiva, pero sí estable. O sea, no se dedicará a desfilar por estudios, pero estará lo suficiente como para no perder la presencia. De este modo, no se retirará de la escena pública durante meses, como supo hacer en otro momento.

Hasta ahora no fue crítico del PRO —partido que fundó—, sino de algunos de sus referentes. Su intención es la de responder siempre que alguien hable sobre él y exponer sus contradicciones, sintiéndose orgulloso de lo que hizo cuando comandó la Ciudad y cuando fue jefe de Gabinete de Mauricio Macri: integración de los barrios populares, el Paseo del Bajo, viaductos o los Juegos Olímpicos de la Juventud. “Si eso es ser socialista, bienvenido”, chicaneó. “No cambiamos, seguimos en el mismo lugar. Lo que nosotros somos está expresado en la gestión de Horacio”, explicaron en el larretismo.

Esta semana, Larreta comenzó a implementar una nueva modalidad de contacto con los vecinos, como anticipó El Destape: reuniones más amplias para poder satisfacer la demanda de los porteños. Horacio nunca tuvo una mala recepción en la calle, pero desde que se destapó el escándalo de Manuel Adorni se empezó a percibir una sensación aún mejor. Escenario potenciado por el mal pasar de los argentinos y la gestión porteña. El ex jefe de Gobierno se ubicó en contra de los dos exponentes, de las dos JM: Jorge Macri y Javier Milei. “El PRO y LLA ya fueron juntos a una elección, quieren lo mismo. Hoy son lo mismo”, se resumió.

La gran pregunta es si esa batalla se dará en soledad. Desde la UCR ya avisaron que están abiertos a la formación de una nueva coalición y Larreta tampoco le cierra la puerta. Junto a su equipo, tiene un plan para la Ciudad y una idea de cómo ejecutarlo. Todos los que estén de acuerdo con eso o tengan ganas de aportar y sumarse a ese proyecto serán bienvenidos por él. Si eso no llegara a ser posible, no tiene problemas para competir en soledad, porque ya lo hizo.