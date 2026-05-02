Tres trucos simples para ganarle al frío sin que tiemble la factura de luz

Tres trucos simples para ganarle al frío sin gastar mucha luz.

Cuando bajan las temperaturas, mantener la casa cálida se vuelve una necesidad. Sin embargo, prender estufas eléctricas durante horas o abusar del aire acondicionado en modo calor puede transformar la boleta de luz en una verdadera pesadilla. La buena noticia es que existen formas sencillas, económicas y efectivas de conservar el calor sin depender tanto de los artefactos eléctricos.

Especialistas en eficiencia energética coinciden en que gran parte del calor se pierde por pequeños descuidos cotidianos, ventanas mal selladas, ambientes mal distribuidos o hábitos que obligan a consumir más energía de la necesaria. Por eso, con algunas estrategias simples, se puede lograr una casa más cálida y confortable sin gastar de más.

Especialistas en eficiencia energética coinciden en que gran parte del calor se pierde por pequeños descuidos cotidianos.

Tres trucos para mantener la casa caliente en invierno

Sellar puertas y ventanas: el calor que se escapa sin que se note

Uno de los principales enemigos del invierno son las filtraciones de aire. Aunque parezcan mínimas, las rendijas en puertas y ventanas permiten que el calor salga constantemente y que el frío entre sin pedir permiso.

Colocar burletes adhesivos, usar cortinas gruesas o incluso improvisar con toallas enrolladas en la parte inferior de las puertas puede marcar una gran diferencia. También ayuda cerrar persianas durante la noche, ya que funcionan como una barrera extra frente a las bajas temperaturas.

Aprovechar el sol durante el día y cerrarlo cuando cae la noche

La luz solar sigue siendo la calefacción más barata que existe: es gratis. Durante el día, abrir cortinas y persianas en las ventanas que reciben sol permite que los ambientes acumulen temperatura de forma natural.

Pero cuando empieza a oscurecer, conviene hacer lo contrario: cerrar cortinas y persianas para conservar ese calor ganado. Este simple hábito ayuda a estabilizar la temperatura interior y reduce la necesidad de encender calefacción artificial.

Calefaccionar solo los espacios que realmente se usan

Muchas veces se intenta calentar toda la casa cuando, en realidad, solo se habitan uno o dos ambientes durante gran parte del día. Concentrar el calor en esos espacios permite ahorrar energía y mejorar la sensación térmica.

Cerrar puertas de habitaciones vacías, usar alfombras para aislar pisos fríos y sumar mantas o textiles más gruesos también ayuda a que el cuerpo conserve mejor el calor sin necesidad de subir la temperatura del ambiente.

En tiempos donde cada consumo cuenta, mantener la casa caliente no siempre depende de gastar más, sino de usar mejor los recursos. A veces, el verdadero ahorro empieza por detalles que parecen pequeños, pero cambian por completo la sensación de abrigo dentro del hogar.