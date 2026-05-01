Internet Verde: el modelo formoseño que marca el rumbo para el ahorro energético y la conexión verde

En la provincia de Formosa, el Centro de Inclusión Digital (CID) “Eva Perón” consolidó un modelo innovador que combina conectividad y sustentabilidad, con resultados concretos en ahorro energético y mejora del servicio para la comunidad. El esquema, denominado “Internet Verde”, ya beneficia a más de 4.000 familias y se posiciona como una experiencia de referencia en políticas públicas tecnológicas.

Ubicado en el barrio Fray Salvador Gurrieri, el CID presentó el balance correspondiente al primer cuatrimestre de 2026, donde se destacan los resultados de su sistema de energización híbrida basado en energía solar. La infraestructura cuenta con una planta fotovoltaica de 138 paneles que permite abastecer una parte significativa del consumo eléctrico del edificio.

Según los datos técnicos, durante el período analizado el centro logró reducir su demanda de energía proveniente de la red convencional de 6,11 MWh a 4,85 MWh. Este descenso refleja el impacto directo de la generación renovable en el funcionamiento cotidiano del espacio, que incluye servidores de Internet, aulas digitales y sistemas de refrigeración.

El modelo híbrido prioriza el aprovechamiento de la radiación solar, lo que no solo optimiza el consumo energético, sino que también permite sostener un servicio de conectividad de alta calidad sin depender exclusivamente del sistema eléctrico tradicional.

Además del ahorro operativo, el impacto se extiende al sistema energético provincial. Al generar parte de su propia electricidad, el CID reduce la carga sobre la red de baja tensión, especialmente en horarios de mayor demanda. Esto libera capacidad para otros usuarios del barrio y zonas cercanas, mejorando la disponibilidad del servicio para los hogares.

El esquema de “Internet Verde” se enmarca en los principios de sostenibilidad y acceso equitativo a la tecnología, alineados con la Constitución provincial, que reconoce los derechos ambientales y de cuarta generación. En este sentido, la reducción de la huella de carbono se complementa con la provisión gratuita de servicios de alfabetización digital y conectividad.

Internet Verde: un modelo formoseño de desarrollo con impacto real

El CID adoptó un enfoque activo, en línea con la gestión del Gobierno provincial y los principios de la nueva Constitución de Formosa, aprobada este año. Esta normativa establece la obligación de impulsar acciones frente al cambio climático y reconoce como derechos constitucionales el acceso al conocimiento, la conectividad y el empleo digital.

El Centro busca liderar la implementación de políticas verdes en la provincia y ya marca un precedente: es el primer establecimiento público de Formosa en adoptar un modelo energético sustentable, con sistemas que aprovechan de forma integral la energía solar.

Entre las tecnologías implementadas para reducir la huella de carbono, el Centro cuenta con más de 160 paneles solares, cada uno con capacidad de generar 370 watts, un sistema de eficiencia energética que permite ahorrar hasta un 30% del consumo total, y dos estaciones de carga solar para vehículos eléctricos.