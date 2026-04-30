Alerta por violencia doméstica: más de 18.000 atenciones y 1 de cada 4 casos es de alto riesgo en CABA

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó su informe estadístico correspondiente a 2025. Los números reflejan una realidad que no da tregua: durante el año pasado, el organismo registró 18.014 atenciones, lo que representa un aumento del 5% en comparación con 2024 y un promedio de 49 casos por día.

De ese total, 10.124 fueron presentaciones (denuncias formales) y 7.890 consultas informativas presenciales. En ambos casos, las mujeres fueron las principales protagonistas: representaron el 80% de las presentaciones y el 68% de las consultas. Otro dato relevante es que gran parte de las atenciones se realizó por fuera del horario judicial, lo que evidencia la urgencia de los pedidos de ayuda.

Mujeres adultas y niñez: las víctimas mayoritarias

Los equipos interdisciplinarios de la OVD realizaron 13.313 evaluaciones de riesgo correspondientes a 12.566 personas afectadas. El perfil predominante fue el de mujeres adultas de 18 a 59 años, que representaron el 50% del total. Les siguieron las niñas, niños y adolescentes (NNyA) de 0 a 17 años, con el 31% y una edad promedio de 9 años. También se registraron 16 personas de géneros no binarios.

En cuanto a las personas denunciadas, se contabilizaron 10.280. El 71% eran de sexo masculino, con una edad promedio de 40 años. Entre ellas, 3 de cada 10 presentaban consumo problemático de alcohol (29%) o de sustancias psicoactivas (28%), y 855 (8%) poseían armas.

Violencia psicológica, física y sexual

El vínculo predominante entre víctima y denunciado fue el de pareja o expareja, con el 45% de los casos. Dentro de ese grupo, el porcentaje de denunciados hombres ascendió al 84%. Le siguió el vínculo filial (padres/madres contra hijos o viceversa), con el 35%.

En cuanto a los tipos de violencia, la psicológica encabezó la lista con el 96% de las evaluaciones. Le siguieron la violencia física y la violencia simbólica (42% cada una), la violencia ambiental (28%) y la violencia económica patrimonial (27%). La violencia sexual estuvo presente en el 7% de los casos, y en 9 de cada 10 de ellos la víctima era una mujer.

Riesgo alto y frecuencia diaria

Uno de los datos más preocupantes del informe es que el 25% de las evaluaciones correspondió a situaciones de riesgo altísimo o alto. Además, 1.758 personas presentaban lesiones producto de la violencia. La mayoría de los episodios (57%) ocurrían con frecuencia diaria o semanal, y solo el 6% de las víctimas relató un primer episodio.

La presencia de armas también se hizo sentir: se registraron 332 casos con armas de fuego y 551 con armas blancas.

Derivaciones judiciales y medidas de protección

El 99% de los casos fue derivado a la Justicia Nacional en lo Civil; el 67% al Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de CABA; el 31% al Consejo de Derechos de NNyA (GCABA); y el 12% a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.

Como resultado de estas derivaciones, la Justicia Civil ordenó al menos 34.913 medidas preventivas urgentes. Entre las más frecuentes se destacan la prohibición de acercamiento a la persona denunciante (66%), la prohibición de contacto (63%), la entrega de botón antipánico (39%) y el cese de actos de perturbación e intimidación (33%).

Cómo y dónde pedir ayuda

La OVD funciona con equipos interdisciplinarios de abogacía, psicología, medicina y trabajo social, que realizan evaluaciones de riesgo y derivaciones judiciales. La atención es presencial, sin turno previo, las 24 horas del día, todos los días, en Lavalle 1250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.