Meta pierde el recurso contra la calificación de la UE de "guardián" para Messenger

FOTO DE ARCHIVO. Ilustración que muestra la bandera de la UE y el logotipo de Meta.

Por Foo Yun ​Chee y Inti Landauro

BRUSELAS, 3 jun (Reuters) - Meta Platforms perdió el miércoles su batalla contra ‌la decisión de ‌la UE de calificar a su aplicación Messenger como un "guardián" de gran influencia, lo que impone obligaciones a las empresas tecnológicas con influencia significativa.

El segundo tribunal más importante de Europa confirmó la conclusión de la Comisión Europea ​de que ⁠Messenger es una importante puerta de acceso ‌para que las empresas lleguen a ⁠los usuarios, lo que ⁠da lugar a obligaciones en virtud de la Ley de Mercados Digitales del bloque.

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"La Comisión no ⁠se equivocó al concluir que Messenger, ​por sí sola, es una puerta ‌de acceso importante", afirmaron ‌los jueces.

El Tribunal General, con sede en ⁠Luxemburgo, anuló, sin embargo, la designación de "guardián" para la plataforma Marketplace de Meta, alegando que la Comisión no había explicado adecuadamente ​su ‌razonamiento. La sentencia tiene un carácter mayoritariamente académico, ya que la Comisión ya retiró la designación el año pasado cuando Marketplace cayó por debajo del umbral ⁠de usuarios.

"Acogemos con satisfacción la sentencia del Tribunal sobre Marketplace, que confirma que no debería haber sido designada en primer lugar. Estamos revisando la conclusión del Tribunal sobre Messenger y estudiaremos nuestras opciones", dijo un portavoz de Meta.

La Ley ‌de Mercados Digitales, que entró en vigor en 2023, establece una lista de lo que se puede y no se puede hacer para frenar el poder de las grandes tecnológicas y ‌crear condiciones de igualdad para los competidores.

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia ‌de la ⁠Unión Europea, la máxima instancia judicial de Europa.

El caso es el T-1078/23, ​Meta Platform contra la Comisión.

Con información de Reuters