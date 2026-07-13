Ante el aumento de enfermedades respiratorias, Formosa refuerza la vacunación antigripal

Ante el aumento estacional de las enfermedades respiratorias, el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa reiteró la importancia de aplicarse la vacuna antigripal, que se encuentra disponible de manera gratuita en hospitales y centros de salud de toda la provincia para las personas que integran los grupos de riesgo.

En el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, las autoridades sanitarias recordaron que durante el invierno aumenta la circulación del virus influenza y de otros virus respiratorios, por lo que la inmunización constituye una herramienta clave para prevenir complicaciones y reducir las formas graves de la enfermedad.

La vacuna antigripal está disponible en toda la provincia

El subsecretario de Medicina Sanitaria, Marcelo Cañete, informó que Formosa cuenta con dosis suficientes en todos los efectores de salud y remarcó que la vacunación es una de las principales medidas de prevención.

"Durante el invierno aumenta la circulación del virus influenza y de otros virus respiratorios. Por eso insistimos en la importancia de que todas las personas incluidas en los grupos de riesgo se acerquen al hospital o centro de salud más cercano para recibir la vacuna antigripal y tener una mayor protección", sostuvo.

El funcionario destacó que el sistema público de salud garantiza el acceso gratuito a las vacunas del Calendario Nacional de Inmunizaciones tanto en la ciudad capital como en el interior provincial.

"Gracias a la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de fortalecer permanentemente el sistema sanitario, hoy contamos con las vacunas disponibles en toda la provincia. Solo es necesario concurrir con el DNI al hospital o centro de salud más cercano para completar los esquemas de vacunación correspondientes", indicó.

¿Quiénes deben aplicarse la vacuna antigripal?

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano recordaron que la vacuna está destinada especialmente a los grupos con mayor riesgo de presentar complicaciones por gripe.

Deben vacunarse:

Embarazadas, en cualquier etapa de la gestación.

Puérperas que no hayan recibido la vacuna durante el embarazo.

Niñas y niños de entre seis meses y dos años.

Personas de 65 años o más.

Personas de entre dos y 64 años con enfermedades de base.

Personal de salud.

Personal estratégico.

La vacuna puede aplicarse junto con otras dosis

Cañete explicó además que la vacuna antigripal puede colocarse el mismo día que otras vacunas del calendario, ya que no presenta contraindicaciones por su aplicación simultánea.

En ese sentido, recomendó aprovechar la visita al centro de salud para revisar el carnet de vacunación y completar los esquemas pendientes.

"Es oportuno que las personas revisen sus carnets de vacunación o, si tienen dudas, se acerquen a consultar a los vacunadores y completen los esquemas que tienen pendientes. Además de ponerse al día con la vacuna antigripal, pueden aprovechar para aplicarse otras vacunas que les falten", concluyó.