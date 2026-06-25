El gobierno de Formosa fortalece la prevención y la salud sexual como eje de la política sanitaria territorial

Con el objetivo de ampliar el acceso a la salud pública en todo el territorio provincial, el Gobierno de Formosa continúa impulsando acciones de prevención y atención sanitaria en distintas localidades. En ese marco, el pasado 22 de junio se realizó una jornada de promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención de enfermedades en el Hospital de El Potrillo, en el departamento Ramón Lista.

El director del hospital, Orlando Eren, destacó la amplia participación de la comunidad y el compromiso del equipo de salud durante la actividad. Asimismo, subrayó que las estrategias de prevención y promoción constituyen herramientas fundamentales para el cuidado de la salud de las mujeres y la detección temprana de distintas patologías.

“Queremos que cada vecina conozca los estudios que tiene a disposición de forma gratuita y comprenda que realizarse el PAP y el test HPV puede marcar una diferencia significativa en el cuidado de su salud. La detección temprana salva vidas y por eso trabajamos permanentemente para garantizar el acceso a estas prestaciones”, señaló.

En esa línea, valoró que “la respuesta de la comunidad a esta nueva convocatoria fue muy positiva”. Y al mismo tiempo, indicó “seguiremos trabajando y organizando más actividades como esta para garantizar que la población tenga acceso a los servicios de salud que necesita, tal como insiste permanentemente el gobernador Gildo Insfrán, y que podemos concretar gracias al acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Humano”.

Información y prevención

La actividad incluyó charlas educativas sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y la importancia de la realización periódica del Papanicolaou (PAP) y del test para la detección del Virus del Papiloma Humano (HPV), estudios fundamentales para identificar de manera temprana este virus y las lesiones que pueden evolucionar hacia un cáncer de cuello uterino.

Asimismo, los profesionales brindaron información acerca de los métodos anticonceptivos disponibles de manera gratuita en el sistema público de salud y ofrecieron consejería sobre planificación familiar, promoviendo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con responsabilidad, la toma de decisiones informadas y el autocuidado.

Test y toma de muestras

En la jornada, el equipo de salud efectuó un total de 28 tomas de muestras para estudios de PAP y test HPV a mujeres de la localidad, facilitando el acceso a estos controles fundamentales para el cuidado integral de la salud.

Al finalizar el evento, las participantes compartieron un desayuno y se efectuaron sorteos con la entrega de premios, reconocimientos y obsequios.