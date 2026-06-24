Senegal e Irak se enfrentan obligados a ganar en un partido decisivo

Senegal era considerado un equipo con potencial para llegar lejos en el Mundial, pero las derrotas consecutivas lo tienen al borde de la eliminación y necesita una victoria contundente sobre Irak el viernes.
Para Irak la situación similar, ya que también ha perdido sus dos primeros partidos del Grupo I ante Francia y Noruega, que ocupan los dos primeros lugares y se han clasificado a los dieciseisavos de final.
Irak y Senegal luchan por avanzar como uno de los ocho mejores terceros de los 12 grupos, pero, aunque haya un ganador cuando ambos equipos se enfrenten en el Estadio de Toronto, probablemente tendrán que esperar con ansiedad hasta que concluya la fase de grupos, a última hora del sábado, para saber si los tres puntos conseguidos son suficientes para alcanzar la fase eliminatoria.
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Si bien, se esperaba que Irak tuviera dificultades contra las dos selecciones europeas del grupo, Senegal tenía grandes esperanzas de dar un golpe de autoridad desde el principio y demostrar su valía.
Ya habían dado la sorpresa al derrotar a la entonces campeona, Francia, en el partido inaugural del Mundial de 2002, y buscaban repetir aquella hazaña en Nueva York en su primer partido de la fase final de este año, pero sufrieron un duro golpe a su confianza cuando los franceses ganaron con facilidad por 3-1.
Los errores les pasaron factura el lunes contra Noruega, partido en el que perdieron por 3-2, regalando a Erling Haaland oportunidades que este no dudó en aprovechar.
Senegal, cuyo portero titular, Edouard Mendy, se lesionó contra Noruega y no jugará contra Irak, se ha mostrado muy lejos del equipo que ganó la Copa Africana de Naciones en enero (un título del que, desde entonces, han sido despojados) en medio de informes sobre disputas económicas.
Sin embargo, el seleccionador Pape Bouna Thiaw afirmó antes del partido contra Noruega que todos los asuntos administrativos se habían resuelto.
Tras la derrota del lunes, Thiaw dejó claro que consideraba que su torneo aún no había terminado y que podían vencer a Irak, cuyo seleccionador, Graham Arnold, opina lo mismo de su equipo.
"Dado que se clasifican ocho terceros, todavía tenemos opciones", dijo Arnold tras la derrota de su equipo el lunes por 3-0 ante Francia.
Con información de Reuters