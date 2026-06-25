Argentina suma seis puntos en la Copa.

Este miércoles ha comenzado la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, a la que la Selección Argentina llega con la tranquilidad de haber alcanzado los dieciseisavos de final tras las victorias sobre Argelia y Austria. A eso se suma que, para más calma, la victoria de los argelinos frente a los jordanos dejó al equipo de Lionel Scaloni en la cima del Grupo J definitivamente, sin importar lo que suceda el sábado ante Jordania.

Y es que con el cambio de formato, el primer criterio de desempate entre dos equipos igualados en puntos es el resultado que hubo entre ellos y, como Argelia es la única capaz de alcanzar los seis puntos, la “Albiceleste” ya no puede bajar de la punta. De ahí que el entrenador haya decidido armar un once inicial alternativo para el cruce con los asiáticos, tanto para dar minutos a los que menos jugaron como para cuidar a otros.

En este sentido, uno de los jugadores que no formarán parte de la nómina para el partido del sábado será Cristian Romero, quien salió con molestias en la rodilla en el cruce con los austriacos. Así lo confirmó Gastón Edul este martes a través de sus redes sociales, donde hizo una actualización sobre los planes del conjunto nacional, que ya se encuentra en Kansas City para continuar con los preparativos.

“Volvemos a Kansas City. Argentina se queda ahí hasta el viernes por la mañana. Cuti Romero está descartado para el próximo partido y apunta a dieciseisavos”, informó el periodista de TyC Sports. Por otra parte, en el video que acompañó a su publicación, Edul se refirió al posible rival que podrían tener los defensores del título en la primera prueba de la fase eliminatoria, que ya está programada para el viernes 3 de julio en Miami.

“Argentina, prácticamente asegurando el primer puesto, espera por Cabo Verde, Arabia Saudita o Uruguay, que la tiene un poco más difícil”, agregó, aunque sin mencionar que la posibilidad de enfrentar a España sigue latente, pero con muchas menos chances. Por último, Edul recordó que el cruce con Jordania permitirá que varios de los que no sumaron minutos tengan su debut el sábado en Dallas, como son los casos de Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, José López y Marcos Senesi.

Romero sumó minutos en los dos partidos iniciales.

¿A qué hora juega la Selección?

La Selección Argentina volverá a jugar el próximo sábado a las 23:00 (hora de Argentina) en el Dallas Stadium por el cierre del Grupo J, ya sin riesgos en cuanto a los resultados finales del grupo. El rival por vencer será Jordania, equipo con el que no hay registros de enfrentamientos previos ni en campeonatos oficiales ni en amistosos internacionales.