Qué pasa con Cuti Romero en el Mundial 2026: la decisión en la Selección Argentina

Cristian Cuti Romero encendió las alarmas en la Selección Argentina tras salir lesionado ante Austria. Qué decidió Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.

La Selección Argentina consiguió una valiosa victoria frente a Austria en el Mundial 2026, pero no todas fueron buenas noticias para Lionel Scaloni. Cristian "Cuti" Romero debió abandonar el campo de juego por una molestia en la rodilla derecha , generó preocupación en el cuerpo técnico y, ante este escenario, el entrenador ya tomó una decisión sobre su participación en el próximo compromiso frente a Jordania.

La imagen generó preocupación inmediata entre los hinchas argentinos. Apenas comenzado el segundo tiempo del partido frente a Austria, "Cuti" Romero sintió una molestia física que lo obligó a abandonar el terreno de juego tras un fuerte choque con Marcel Sabitzer. Luego del impacto, el defensor mostró evidentes gestos de dolor y encendió las alarmas en el banco de suplentes de la Selección Argentina.

Aunque inicialmente intentó continuar en cancha y les transmitió a los médicos que se sentía capaz de seguir jugando, Lionel Scaloni optó por no asumir riesgos innecesarios y ordenó su reemplazo. La situación generó preocupación porque la molestia apareció en la misma rodilla derecha que había sufrido un esguince meses atrás durante su paso por Tottenham.

La decisión de Scaloni con el Cuti Romero en el Mundial 2026

A pesar de que los primeros indicios son alentadores, el cuerpo técnico decidió actuar con máxima cautela. Por ese motivo, todo indica que "Cuti" no será convocado para el encuentro frente a Jordania, correspondiente a la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. La prioridad de Scaloni es que uno de los pilares defensivos del equipo llegue en plenitud física a los cruces de eliminación directa, instancia donde Argentina buscará seguir avanzando en la Copa del Mundo.

El entrenador se refirió al tema en conferencia de prensa y evitó adelantar conclusiones. "No sabemos todavía el alcance de la molestia. Era algo que venía arrastrando y esperamos que no sea nada importante", explicó el técnico argentino después del triunfo ante Austria.

Los estudios que definirán el futuro de Romero

Durante las próximas horas del martes o miércoles, "Cuti" Romero será sometido a diferentes estudios médicos para determinar con precisión el estado de su rodilla. La principal preocupación pasa por descartar cualquier complicación relacionada con el esguince del ligamento lateral que sufrió meses atrás en Inglaterra mientras jugaba para Tottenham.

Aquella lesión se produjo tras un choque accidental con el arquero Antonín Kinský y lo obligó a permanecer alejado de las canchas durante varias semanas. Por el momento, desde el entorno de Argentina transmiten tranquilidad y consideran que la sustitución fue únicamente preventiva. Sin embargo, las imágenes del defensor sentado en el banco de suplentes con hielo sobre la rodilla despertaron preocupación tanto dentro como fuera del plantel.

El mensaje tranquilizador del propio Cuti Romero

Luego del encuentro, el propio futbolista intentó bajar el nivel de alarma con declaraciones optimistas. "Sabía que esto podía pasar. En tres o cuatro días voy a estar bien otra vez. No pasa nada, hay que seguir adelante y volver más fuerte", afirmó en diálogo con ESPN.

Las palabras del cordobés fueron recibidas con alivio por los hinchas argentinos, aunque el cuerpo médico mantiene la cautela hasta conocer los resultados de los estudios. La intención es evitar cualquier recaída que pueda comprometer su participación en los partidos decisivos del Mundial 2026.

Una temporada marcada por las lesiones

La preocupación en torno a Romero también tiene relación con el complicado historial físico que arrastra durante la última temporada. Entre diciembre y marzo estuvo más de dos meses fuera de competencia debido a una lesión muscular en el cuádriceps. Posteriormente sufrió diferentes inconvenientes físicos que afectaron su continuidad.

Entre ellos se destacan molestias en el tobillo, problemas en el pie, una lesión inguinal y un golpe en la cabeza que también encendió alarmas en su momento. El episodio más delicado llegó en abril de 2026 con la lesión de rodilla que ahora vuelve a quedar bajo observación.

Además, durante la temporada también enfrentó problemas disciplinarios, incluyendo expulsiones ante Liverpool y Manchester United, situación que derivó en varias fechas de suspensión. En total, el defensor se perdió diez partidos por lesiones y otros seis por sanciones.