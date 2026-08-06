Derecho a la vivienda: La Rioja avanza con la escrituración de más de 220 familias

El Gobierno de La Rioja puso en marcha un nuevo proceso de escrituración masiva que permitirá a más de 220 familias del paraje La Esperanza, en el departamento Capital, acceder al título de propiedad de los terrenos donde viven, una política que apunta a garantizar el derecho a la vivienda, otorgar seguridad jurídica y fortalecer el desarrollo de las comunidades.

A través del Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, comenzó la primera etapa del operativo con la recepción de la documentación de las familias que serán incorporadas al proceso de regularización dominial. Como parte del cronograma previsto, el próximo 13 de agosto se realizarán las tareas de mensura mediante tecnología de precisión para delimitar cada uno de los lotes.

La iniciativa busca dar una respuesta concreta a cientos de familias que esperan acceder a la escritura de sus viviendas, aseguró en diálogo con medios locales el ministro de la cartera, Ariel Puy Soria, y destacó: "El compromiso es avanzar para que cada familia pueda acceder a su escritura. El título de propiedad brinda seguridad jurídica, revaloriza cada inmueble y lo incorpora plenamente al sistema registral de la provincia".

Una política para fortalecer el patrimonio de las familias

El funcionario explicó que el uso de herramientas tecnológicas permitirá agilizar el proceso y garantizar mediciones precisas, al tiempo que señaló que la legislación provincial contempla mecanismos para resolver eventuales diferencias entre propiedades vecinas, aunque aclaró que en La Esperanza se detectaron pocos casos de conflicto, por lo que se prevé un trámite ágil.

Puy Soria sostuvo que la regularización dominial representa mucho más que un trámite administrativo, ya que brinda tranquilidad a las familias y les permite proyectar el futuro con mayor seguridad. "La escritura es tranquilidad para las familias. Evita futuros conflictos, protege el patrimonio familiar y le da un valor diferente a la tierra. Es una herramienta que permite planificar el futuro con mayor seguridad", señaló.

Además, destacó que La Rioja se ubica entre las provincias con mayor porcentaje de propietarios de viviendas del país, un resultado que atribuyó a las políticas públicas sostenidas en materia habitacional: "Más del 80 por ciento de los riojanos que habitan sus viviendas son propietarios. Ese resultado no es casualidad, sino el fruto de una política pública sostenida en el tiempo que busca garantizar un derecho consagrado por la Constitución".

Desde el Ministerio remarcaron que estos programas de regularización se llevan adelante con el consentimiento de las familias involucradas, una metodología que permitió avanzar en distintos puntos del territorio provincial.

La escrituración de La Esperanza forma parte de la política de ordenamiento territorial impulsada por el Gobierno riojano para ampliar el acceso al derecho de propiedad, consolidar la seguridad jurídica y generar mejores condiciones para el crecimiento de las comunidades.