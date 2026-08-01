La Rioja firmó un nuevo convenio del Plan Angelelli para avanzar con viviendas en el interior provincial

El Gobierno de La Rioja firmó un nuevo convenio para avanzar con la ejecución del Plan Angelelli en Villa Unión, con el objetivo de garantizar la continuidad de las obras de viviendas en el departamento General Felipe Varela y ampliar el acceso a soluciones habitacionales para las familias de la región.

La firma del acuerdo se concretó durante la visita de la diputada nacional Gabriela Pedrali al departamento, donde encabezó la actividad junto al intendente Hugo Páez, en el marco de un nuevo aniversario del martirio de Monseñor Enrique Angelelli.

Durante el encuentro, Pedrali destacó que el programa ya permitió la entrega de 1.016 viviendas en distintos puntos de la provincia y afirmó que se trata de una política pública que busca dar respuestas concretas a las necesidades habitacionales mediante el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los municipios.

La legisladora sostuvo que el Plan Angelelli representa "un compromiso social" y remarcó que, pese al contexto económico, la Provincia continúa priorizando la inversión en materia de vivienda y el acompañamiento a las familias riojanas.

Por su parte, la administradora general de la Unidad Ejecutora del Plan Angelelli, Cecilia Leguiza, valoró la continuidad del programa y destacó la importancia del trabajo articulado con los municipios para ampliar el alcance de esta política habitacional.

"Se trata de un trabajo articulado, donde los municipios tienen una parte muy importante", expresó la funcionaria, quien además aseguró que el objetivo es que cada vez más familias puedan acceder a una vivienda digna en toda la provincia.

Qué es el Plan Angelelli

El Plan Angelelli de La Rioja, que está próximo a los mil hogares entregados, nació en 2019 como respuesta a la crisis habitacional y económica heredada del macrismo, que dejó altos índices de pobreza y familias sin acceso a un techo digno. A diferencia de los planes tradicionales, esta política habitacional propone soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada familia, transformando asentamientos en barrios con servicios básicos, calles, equipamiento comunitario y viviendas construidas al lado de los antiguos ranchos, evitando desalojos y generando arraigo.

En diálogo con El Destape, la candidata y actual diputada nacional e impulsora del Plan Angelelli, Gabriela Pedrali, recordó al respecto: "Este Plan no se limita a brindar viviendas estándares, sino que buscamos desarrollar un plan integral de desarrollo e integración urbana, adaptado a las necesidades específicas de cada familia. Buscamos que este plan sea un nuevo proyecto de vida, transformando asentamientos en barrios y fomentando el desarrollo comunitario".

Según datos del Censo 2022, La Rioja alcanzó el 76% de hogares con vivienda propia, cifra que refleja la fuerte presencia del Estado y el impacto del programa. Desde su creación, el plan permitió que cientos de familias accedieran a una urbanización con red de agua potable, cloacas y electricidad, al tiempo que fomentó el empleo local mediante empresas estatales como Rioja Vial, Edelar, Aguas Riojanas y Riodeco.

En 2023, el programa obtuvo un marco legal con la sanción de la Ley provincial Angelelli, que garantiza su continuidad más allá de las gestiones y corta con la industria de la usurpación. El nombre del plan rinde homenaje a Monseñor Angelelli, recordado por su compromiso con los sectores más humildes y su defensa de la vida en comunidad.

No obstante, la falta de financiamiento nacional tras la llegada del Gobierno de Javier Milei ralentizó el avance de las obras. Aun así, el Ejecutivo riojano sostiene la continuidad del plan, entregando nuevas viviendas, reactivando casas en construcción y proyectando centros de desarrollo infantil.