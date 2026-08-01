Luzu le pagará una gran suma a Flor Peña.

El affaire entre Nico Occhiato y Florencia Peña llegó a su capítulo final con un acuerdo confidencial, tras el escándalo que la actriz protagonizó el 18 de junio al anunciar erróneamente, en medio del Mundial 2026, la muerte del padre de Lionel Messi durante una emisión de El show del verano en Luzu TV. Aquel episodio derivó en una charla que Occhiato calificó como "muy desafortunada" y en el pedido de que la propia Peña comunicara su salida del canal.

De la amenaza judicial al arreglo en paz

Tras el quiebre, la conductora recurrió al abogado Fernando Burlando, quien evaluó iniciar acciones legales. Según reconstruyó el periodista Guido Záffora en DDM, el letrado le habría planteado un resarcimiento por vía judicial de 750 millones de pesos. Sin embargo, Peña optó por no litigar: le habría dado instrucciones a Burlando de cerrar todo "en paz", dejando al abogado al margen de la negociación directa. El entendimiento se selló recién tras el regreso del Mundial 2026, en un contexto atravesado además por la muerta de la abuela de Occhiato mientras cubría la competencia en Estados Unidos.

Occhiato llegó a un acuerdo con Flor Peña.

Marley, el mediador clave

Según el relato de Záffora, la reconciliación tuvo un artífice inesperado: Marley ofició de puente entre las partes y propició la primera llamada telefónica entre Occhiato y Peña, previa al encuentro definitivo. El conductor tampoco continuará al frente de El show del verano, aunque Occhiato le habría dejado abierta la puerta para volver a Luzu con otra dupla o formato. Pese a la polémica, el impacto comercial habría sido acotado: se cayeron algunas marcas del ciclo, pero no las principales.

La cifra que queda sobre la mesa

Antes del quiebre, Peña cobraba un sueldo mensual de entre ocho y nueve millones de pesos, más dos espacios de Publicidad No Tradicional que manejaba sin intermediarios. Con el nuevo acuerdo, dejaría de percibir el salario fijo y renunciaría a uno de los dos PNT, pero conservaría el cobro del restante hasta fin de año.

Ángel de Brito hizo el cálculo en LAM: ese espacio publicitario podría representar entre 5 y 10 millones de pesos mensuales, es decir, unos 60 millones hasta diciembre. "No hizo mucho negocio", ironizó el conductor sobre el desenlace económico para la actriz, que además se retira por completo de cualquier participación económica o comercial en Luzu TV.