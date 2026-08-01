Caña con ruda: cómo se toma, para qué es y qué frase hay que decir en el ritual

Caña con ruda, secretos de la tradición, cómo se toma y para qué sirve.

El 1° de agosto es una fecha especial para la cultura andina: se celebra el Día de la Pachamama. Es decir, el Día de la Madre Tierra. Por lo tanto, y a modo de tradición, se suele tomar caña con ruda, una bebida especial que tiene un significado muy curioso e importante. Cómo se toma, para qué es y qué frase hay que decir en el ritual.

Esta práctica ancestral se suele realizar en diversos países de la región. Entre ellos, se encuentran la Argentina (El Norte y el Litoral, principalmente), Paraguay, Perú y Bolivia. La misma tiene como objetivo agradecer y pedir buena suerte y salud al ingerir dicha infusión, que está compuesta por propiedades medicinales.

Por qué se toma caña con ruda

De acuerdo a las investigaciones que hicieron los pueblos originarios de América, se cree que esta práctica ayuda a hacerle frente a los males que la época del año acarrea, curar enfermedades del invierno y para preparar el cuerpo de cara a "los ardores del verano".

La tradición surgió a partir de que los pueblos originarios advirtieron que la época en la que crece el número de muertes de la población y del ganado suele ser en agosto, tiempos en los que hace más frío. A partir de dichos datos, nacieron dos refranes populares "julio los prepara y agosto se los lleva" y "La caña con ruda, contra el mal ayuda".

Esta planta sirve para combatir parásitos, irritación y otros dolores físicos. Aunque también, sus bondades medicinales la convirtieron luego en un remedio contra la envidia, la negatividad y la mala suerte. Lo curioso es que la ruda es originaria de Europa, aunque el destilado de la caña es una tradicional preparación guaraní.

Caña con ruda, la bebida tradicional para celebrar el Día de la Pachamama.

Cómo se toma la caña con ruda y qué frase hay que decir en el ritual

De acuerdo a la tradición de cada 1º de agosto, se deben tomar tres sorbos de caña con ruda, aunque también hay quienes aseguran que deben ser siete, en ayunas. Se le echa un chorrito de caña con ruda en un pequeño pozo en la tierra o en una maceta para "convidar" a la Pachamama (La Madre Tierra). Finalmente, hay que decir "kusiya, kusiya", cuyo significado en aymará es "ayudame, ayudame".

Receta de caña con ruda: cómo es la preparación