Caña con ruda: cómo se toma, para qué es y qué frase hay que decir en el ritual

El 1° de agosto es una fecha especial para la cultura andina: se celebra el Día de la Pachamama. Es decir, el Día de la Madre Tierra. Por lo tanto, y a modo de tradición, se suele tomar caña con ruda, una bebida especial que tiene un significado muy curioso e importante. Cómo se toma, para qué es y qué frase hay que decir en el ritual.
Esta práctica ancestral se suele realizar en diversos países de la región. Entre ellos, se encuentran la Argentina (El Norte y el Litoral, principalmente), Paraguay, Perú y Bolivia. La misma tiene como objetivo agradecer y pedir buena suerte y salud al ingerir dicha infusión, que está compuesta por propiedades medicinales.
Por qué se toma caña con ruda
De acuerdo a las investigaciones que hicieron los pueblos originarios de América, se cree que esta práctica ayuda a hacerle frente a los males que la época del año acarrea, curar enfermedades del invierno y para preparar el cuerpo de cara a "los ardores del verano".
La tradición surgió a partir de que los pueblos originarios advirtieron que la época en la que crece el número de muertes de la población y del ganado suele ser en agosto, tiempos en los que hace más frío. A partir de dichos datos, nacieron dos refranes populares "julio los prepara y agosto se los lleva" y "La caña con ruda, contra el mal ayuda".
Esta planta sirve para combatir parásitos, irritación y otros dolores físicos. Aunque también, sus bondades medicinales la convirtieron luego en un remedio contra la envidia, la negatividad y la mala suerte. Lo curioso es que la ruda es originaria de Europa, aunque el destilado de la caña es una tradicional preparación guaraní.
Cómo se toma la caña con ruda y qué frase hay que decir en el ritual
- De acuerdo a la tradición de cada 1º de agosto, se deben tomar tres sorbos de caña con ruda, aunque también hay quienes aseguran que deben ser siete, en ayunas.
- Se le echa un chorrito de caña con ruda en un pequeño pozo en la tierra o en una maceta para "convidar" a la Pachamama (La Madre Tierra).
- Finalmente, hay que decir "kusiya, kusiya", cuyo significado en aymará es "ayudame, ayudame".
Receta de caña con ruda: cómo es la preparación
- Mezclar la caña blanca o ginebra con hojas de ruda macho.
- Tomar una botella de vidrio transparente que esté limpia y ponerle caña o ginebra hasta 3/4 de su capacidad.
- Agregar hojas o ramas de ruda macho (se pueden pedir en verdulerías, dietéticas o negocios de plantas).
- Tapar la botella y dejarlo macerar en un lugar oscuro y fresco.
- Dejarlo un tiempo para que la infusión tome sabor. Cuanto más tiempo se deja, mayor el sabor.
- Generalmente, la caña con ruda se conserva durante un año.