Luis Caputo aseguró que Milei será reelecto en 2027: "Tengo más información que la gente"

Luis "Toto" Caputo aseguró en una entrevista en WIFI (A24) que no tiene dudas de que Javier Milei será reelecto en 2027. "No tengo una mínima duda", confió el ministro de Economía, quien también defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Durante la entrevista, Caputo sostuvo que Argentina atraviesa una transformación histórica y que el desafío que enfrentan es consolidar un modelo que garantice "estabilidad" a largo plazo. "No tengo una mínima duda. Milei va a ser reelecto en el 2027. Y no lo digo por sesgo, obviamente yo tengo más información que la gente y sé lo que vamos a hacer. No coincido con nada sobre lo que dicen los consultores".

Respecto a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, consideró que se trata de uno de los cambios más relevantes de la historia económica reciente: "Es refundacional. Es probablemente la reforma más importante de los últimos cien años".