Luis "Toto" Caputo aseguró en una entrevista que no tiene dudas de que Javier Milei será reelecto en 2027 y que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es un cambio "refundacional" para la economía argentina. Además, defendió la cadena nacional del Presidente al considerar el valor pedagógico de la misma porque sintetizó "brillantemente el problema". Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Luis Caputo aseguró que Milei será reelecto en 2027: "Tengo más información que la gente"
El ministro de Economía confía en la reelección del Presidente y defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Hace 1 hora
Caputo confía en que Milei será reelecto en 2027: "No tengo una mínima duda"
Luis "Toto" Caputo aseguró en una entrevista en WIFI (A24) que no tiene dudas de que Javier Milei será reelecto en 2027. "No tengo una mínima duda", confió el ministro de Economía, quien también defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Durante la entrevista, Caputo sostuvo que Argentina atraviesa una transformación histórica y que el desafío que enfrentan es consolidar un modelo que garantice "estabilidad" a largo plazo. "No tengo una mínima duda. Milei va a ser reelecto en el 2027. Y no lo digo por sesgo, obviamente yo tengo más información que la gente y sé lo que vamos a hacer. No coincido con nada sobre lo que dicen los consultores".
Respecto a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, consideró que se trata de uno de los cambios más relevantes de la historia económica reciente: "Es refundacional. Es probablemente la reforma más importante de los últimos cien años".
Hace 1 hora
Milei teme que el dramático endeudamiento de las familias le haga perder las elecciones
En Casa Rosada no encuentran salida al principal problema del país: hay 6 millones de argentinos con deudas personales. Más de la mitad ya son morosos incobrables. Los libertarios son categóricos: "Si no lo solucionamos, no hay reelección".
En el oficialismo creen que "aún no es un gran problema para los bancos la cantidad de deudores" pero saben que puede serlo en el corto plazo.
En su mayor momento de debilidad, en el Gobierno no encuentran salida al principal problema de una gran porción de la sociedad: las deudas personales y familiares. Hay 6 millones de argentinos en esa situación. Más de la mitad ya son morosos incobrables. Los libertarios son categóricos: "Si no lo solucionamos, no hay reelección", afirmó un asesor económico del Ejecutivo ante El Destape.
Hace 1 hora
Marcó del Pont le respondió a Milei tras las acusaciones por su gestión en el BCRA
Respecto a los puntos que presentó Milei para reformar la Carta Orgánica, la extitular del Banco Central los calificó de “graves”.
“No me sorprendí. Es inasible el discurso del Presidente con cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades, con enormes inconsistencias”, sostuvo en declaraciones radiales.
La expresidenta del Banco Central (BCRA) Mercedes Marcó del Pont respondió las críticas del presidente Javier Milei por su gestión en el organismo, durante la cadena nacional en donde presentó la reforma a la Carta Orgánica. La economista sostuvo que el mandatario está "enfermo de odio" y revindicó su paso por la conducción de la autoridad monetaria.
Hace 2 horas
El insólito expediente del DNU de Milei para expulsar tuiteros del pais
Sin necesidad ni urgencia, el presidente se auto otorgó la facultad de expulsar del país o prohibir el ingreso de extranjeros que publiquen algo que lo disguste. Lo "fundamentó" con 2 posteos y fallos de hace un siglo de una Corte golpista.
Dos posteos en redes de un informe de “ciberpatrullaje” y fallos de hace más de 100 años de la Corte Suprema que convalidó el golpe de 1930 donde avalaron la ley para deportar anarquistas y socialistas usada por esa dictadura. Esos son los fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que Javier Milei modificó la ley de Migraciones para expulsar extranjeros e impedir su ingreso al país si publican algo en redes que no le gusta.
Hace 11 horas
Ley de Tierras: el peligro por la mayor concentración del Agro y la suba de precios
Especialistas advirtieron que la reforma impulsaría la suba del precio de la tierra, favorecería aún más la concentración y ampliaría la presencia de capitales extranjeros. Una relación de fuerzas preocupante para cualquier futuro gobierno argentino.
Hace 11 horas
La disputa por el territorio y los desalojos, las claves detrás de la Ley de Tierras
El proyecto libertario modifica un conjunto de normas que regulan desde las tierras rurales hasta los desalojos urbanos. Organizaciones advirtieron que el nuevo marco fortalecería a los propietarios frente a comunidades indígenas, productores familiares e inquilinos que habitan y producen en diversos territorios.
La iniciativa constituye una de las transformaciones más profundas del régimen territorial de los últimos años
Hace 17 horas
Santilli le pidió un "paso al costado" a Villarruel y la Vice retrucó: "Casta"
El jefe de Gabinete le respondió a la Vicepresidente, luego de que expresara que sentía "genuina preocupación" por el "estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior" el presidente Javier Milei. El contraataque de la titular del Senado.
Hace 17 horas
Uno a uno, los senadores que votarán a favor de la extranjerización de la tierra
El oficialismo necesita 37 votos para sancionar la norma. Quienes son los que se sabe que pondrán el voto a favor en el Senado para el proyecto de Milei y Sturzenegger. Los que aún dudan.
Hace 18 horas
Una histórica cadena de comidas en concurso de acreedores por $1.000 millones en deudas
La empresa inició un nuevo proceso judicial para reestructurar su pasivo y evitar la quiebra. Registra más de 230 cheques rechazados por más de $1.032 millones y atribuyó la crisis al endeudamiento, los altos costos financieros y la caída del consumo.
Hace 19 horas
El llamativo comentario de Georgieva sobre la Argentina de Milei: "Tres trabajos"
La titular del FMI dejó sus reflexiones sobre su paso por el país, donde le llamó la atención que una trabajadora tiene tres empleos para poder llegar a fin de mes.
Hace 20 horas
Pago de deuda y decretazo: la letra chica de la reforma de la carta orgánica del BCRA
El proyecto de ley enviado por el Gobierno redefine el rol del Banco Central, limita el uso de sus utilidades al pago de deuda pública y endurece las condiciones para remover a sus autoridades.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto que reforma el Banco Central.
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Milei reveló qué le mostró a Giorgieva en su despacho: "Sabes la experiencia que sintió"
El libertario contó que la titular del FMI quedó pasmada al ver qué había puesto el Presidente sobre su escritorio.
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Uno de los economistas más escuchados por Milei alertó por una corrida cambiaria
Ricardo Arriazu advirtió que el principal riesgo para el programa económico sigue siendo la desconfianza de los ahorristas, cuestionó la idea de que la apertura se resuelva "sola" y reconoció que no logra explicar la caída de la actividad económica registrada en abril y mayo.
11:02 | 31/07/2026
Reforma previsional en Entre Ríos: qué pasa ahora con los aportes y la edad para jubilarse
La Legislatura sancionó una reforma integral del sistema previsional provincial. La ley declara la emergencia de la Caja de Jubilaciones, aumenta gradualmente la edad y los años de aportes, crea nuevos aportes solidarios y modifica el cálculo de los beneficios.
10:42 | 31/07/2026
Milei contra la Selección por la bandera de Malvinas: "No hay que mezclar agua y aceite"
El Presidente cruzó la actitud de los jugadores de la Selección Argentina que mostraron la bandera de "Malvinas son argentinas" en el partido ante Inglaterra. Además, rechazó las interpretaciones que atribuyen la estabilidad financiera al respaldo estadounidense.
09:01 | 31/07/2026
Sindicatos se presentan en el CIDH para frenar la Reforma Laboral de Milei
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) denunciará el martes 4 de agosto al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los presuntos efectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
El FreSU formalizará una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.