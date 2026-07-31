El jefe de Gabinete, Diego Santilli, cruzó duramente a la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de sus dichos sobre el presidente Javier Milei. "Si no está de acuerdo, que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita", lanzó el ministro coordinador.

En una entrevista con Radio La Red, Santilli respondió sobre los dichos de Villarruel, que había expresado a través de su cuenta de X que sentía "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

La titular del Senado aludía a publicaciones de X de la diputada nacional Lilia Lemoine, en las que sostenía que su par Marcela Pagano y la Vice estaban vinculadas políticamente y en contra del Presidente. La alusión a Milei era por que el Jefe de Estado había republicado los dichos de la ex cosplayer.

Como sea, Santilli minimizó el comentario de la titular del Senado: "Me parece una barbaridad lo de Villarruel, un disparate, una falta de sentido común", afirmó.el ministro coordinador, que luego sentenció: "Le voy a restar importancia a lo que dice. Tiene otra agenda la vicepresidenta. Creo que no es tema, nadie le presta atención".

Villarruel y Lemoine se volvieron cruzar

A comienzos de la semana, Villarruel y Lemoine volvieron a protagonizar un cruce vía redes. La ex cosplayer la responsabilizó del último aumento de la dieta de los senadores, mientras que la titular de la Cámara alta salió a responderle, con rechazo a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluido.

"En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados... ¿qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política", lanzó Lemoine a través de su cuenta de X.

La ex cosplayer resposabilizó a Villarruel por un nuevo aumento de los senadores, pese a que este está atado a la paritaria de los trabajadores del Senado. Si bien la Vice decretó el congelamiento de dos aumentos, en el inicio de su período como titular del Senado, a partir de ahí lo dejó en manos de los senadores.

Un usuario de X le señaló a Lemoine que no era responsabiilidad de Villarruel. La Vice acotó a este mensaje: "Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las 'cualidades' que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros".

Además del dardo a Lemoine, Villarruel se desligó del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el Ejecutivo espera que el Senado lo trate el 6 de agosto y que facilita la venta de tierras a extranjeros.