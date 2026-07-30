La UBA advirtió que volvió a caer el empleo asalariado formal en abril

El empleo asalariado formal volvió a mostrar señales de deterioro durante abril. Un informe elaborado por investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que el país perdió 8.000 puestos registrados en ese mes, mientras que el sector privado profundizó su caída con 12.000 empleos menos, consolidando una tendencia que se mantiene desde fines de 2023.

Los datos surgen del último informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), integrada por especialistas del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP). De acuerdo con el relevamiento, el empleo asalariado formal total cayó nuevamente en abril con la pérdida de 8.000 puestos de trabajo. El retroceso fue aún más marcado en el empleo asalariado formal privado, que registró una baja de 12.000 trabajadores, acelerando el deterioro observado durante febrero y marzo.

El estudio también advierte que desde noviembre de 2023 ya se perdieron 235.000 puestos de trabajo asalariado formal en el sector privado, una cifra que refleja la persistencia de la contracción del mercado laboral registrado. Según el informe, la industria y el comercio continúan encabezando la destrucción de puestos de trabajo desde septiembre de 2025.

La minería, que había mostrado cierta recuperación durante los dos meses anteriores, volvió a registrar una caída del 0,3% en abril. Además, la comparación interanual continúa siendo negativa (-5,1%), pese al crecimiento de la actividad del sector. En la construcción, luego de las mejoras registradas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 y de la estabilidad observada en febrero y marzo, el empleo volvió a retroceder levemente en abril, con una baja del 0,1%.

El informe realizado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria también señaló que durante mayo las empresas pequeñas, medianas y grandes redujeron ligeramente sus plantillas, con caídas cercanas al 0,1% en todos los segmentos.

Las provincias donde más cayó el empleo formal

El informe del IIEP también analiza la evolución territorial del empleo registrado. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante abril el empleo cayó en 15 provincias y aumentó en ocho.

Las mayores bajas porcentuales se registraron en Tierra del Fuego (-1,1%), Catamarca (-1,0%) y Misiones (-0,7%). En el otro extremo, Neuquén (+0,6%), Tucumán (+0,5%) y La Rioja (+0,2%) encabezaron los incrementos del empleo formal.