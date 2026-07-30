Una consultora privada reveló que casi el 60% de los argentinos votarían por "un cambio" en las elecciones presidenciales de 2027. En un escenario de profunda polarización entre el mileismo y el kirchnerismo, la opción de preferir un Gobierno diferente es mucho mayor que la de volver a elegir a Javier Milei, por quien optó apenas el 28% de los consultados.

El estudio de Pulso Social, realizado entre el 22 y el 26 de julio sobre cerca de 1.246 casos en todo el país, mostró una "fragmentación social" y una "fuerte polarización electoral" en torno al peronismo y La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, uno de los datos reveladores de la encuesta se dio con respecto a si los argentinos quieren o no una continuidad del Gobierno Nacional.

A falta de un año y tres meses para las elecciones presidenciales de 2027, la consultora preguntó: "En el próximo año usted ¿votará por la reelección del Presidente Javier Milei o por un cambio?". Frente a esto, el 57% eligió la opción "Cambio", muy por arriba del 28% que prefirió decir "Reelección del Presidente Milei". También por debajo hubo un 15% que dijo no saber o no contestó la consigna.

A quiénes votaría en 2027

Por otro lado, la encuesta también indagó sobre distintas decisiones con las que se sienten más representados los argentinos a la hora de votar en los próximos comicios. "Voto al peronismo", obtuvo el 26%, dos puntos por encima de "Voy a votar la continuidad de Milei y la Libertad Avanza", que alcanzó el 24%. A su vez, un 22% dijo que no votaría a Milei ni al kirchnerismo "de ninguna manera".

Además, un 17% dijo "no gustarle" Milei pero que lo elegiría "si tiene chances de ganar el kirchnerismo", mientras que un 11% también afirmó no sentirse representado por el kirchnerismo, pero que "lo terminaría votando" para que no triunfe el líder libertario.

"Este comportamiento revela que la lógica electoral se encuentra atravesada por el voto por rechazo. La motivación principal deja de ser "quiero que gane mi candidato" para transformarse en 'quiero evitar que gane el otro'. En términos políticos, esto implica que tanto el oficialismo como la oposición poseen un piso electoral importante, pero también un techo condicionado por los altos niveles de rechazo que generan", indicó el estudio de Pulso Social.