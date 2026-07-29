"Mi etapa con la selección ya ha pasado": Neymar se despide de la selección brasileña

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Brasil vs Noruega

Neymar pareció confirmar su retirada del fútbol internacional al afirmar que ‌ya no quería ‌jugar con Brasil, unas semanas después de insinuar que su carrera internacional había llegado a su fin tras la derrota de su selección ante Noruega en los octavos de final del Mundial.

El delantero de 34 años, máximo goleador ​de todos los ⁠tiempos de Brasil, hizo estas declaraciones después ‌de que el Santos venciera por ⁠4-2 a la Universidad Central ⁠de Venezuela en un partido de la Copa Sudamericana disputado a última hora del martes.

"Creo que ⁠mi etapa con la selección ya ha ​pasado. Hice historia allí y estoy ‌muy contento por ello. ‌Viví muchas cosas, lo di todo y ⁠siempre luché y me batí por la camiseta amarilla. Pero no creo que ya lo quiera", dijo a los periodistas.

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Estas declaraciones reforzaron ​los comentarios ‌que hizo inmediatamente después de la derrota de Brasil por 2-1 ante Noruega en el Mundial, el 5 de julio.

Tras salir como suplente y marcar un penalti ⁠en el tiempo de descuento, Neymar insinuó que su carrera internacional había llegado a su fin durante una entrevista con la cadena brasileña ge.

"Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó", afirmó.

Neymar se mostró visiblemente emocionado tras la derrota, que supuso la ‌eliminación más temprana de Brasil en un Mundial desde 1990 y prolongó la espera de los pentacampeones por un sexto título que habría batido el récord.

El delantero, que disputó cuatro Mundiales, disfrutó ‌de una brillante carrera en clubes como el Santos, el Barcelona y el París Saint-Germain, pero solo ‌ganó un título ⁠con el equipo nacional: la Copa de Confederaciones de 2013.

Su carrera internacional ​se saldó con 80 goles y 58 asistencias en 130 partidos.

Con información de Reuters