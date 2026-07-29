La F1 recuperará el GP de Baréin en octubre.

Debido al conflicto bélico en Medio Oriente, la Fórmula 1 se vio obligada a suspender los GPs de Baréin y Arabia Saudita que estaban programados para abril, lo que dejó todo un vacío en el calendario. Ahora bien, la recuperación de estas dos fechas fue uno de los temas de conversación en la reunión que se llevó a cabo hace unas semanas en Silverstone, aunque finalmente solamente se recuperará la cita de Baréin.

El pasado domingo, en la previa al GP de Hungría, la máxima categoría confirmó que el GP de Baréin finalmente se llevará a cabo en el fin de semana del 2 al 4 de octubre, aunque no se llevará a cabo en el trazado de Sakhir. En su lugar, la F1 optó por darle la carrera al Circuito Internacional de Sepang, antigua sede del GP de Malasia, que no se disputa en la F1 desde la temporada 2017, ocasión en la que Max Verstappen obtuvo la victoria.

Tan solo unas horas después de la confirmación de la noticia, Juan Pablo Montoya celebró la decisión de los directivos de llevar la competencia de nuevo a Malasia. “Es increíble. He corrido allí y es impresionante. Sinceramente, es mi circuito de Fórmula 1 favorito de todos. O sea, si me preguntas cuál es mi circuito favorito, es ese”, afirmó el expiloto colombiano durante el análisis postcarrera para F1TV en el Hungaroring.

De hecho, Montoya resaltó que es un circuito que demanda mucho coraje por parte de los pilotos. “No es porque las curvas de alta velocidad no se hagan a fondo, sino que están casi a fondo si crees que eres lo bastante valiente o lo bastante estúpido como para intentarlo”, agregó el sudamericano, que considera que hay actualmente dos pilotos de la grilla que podrían llegar a brillar a inicios de octubre en Sepang.

“Creo que es un circuito increíble para un tipo como Max, a quien le gusta llevar el coche al límite. Creo que Antonelli también va a tener éxito allí”, reflexionó, considerando que el neerlandés fue el último en ganar y que el italiano atraviesa su mejor año en la F1. Otro punto a considerar es que será una cita con altas temperaturas térmicas, de manera que la degradación de los neumáticos podría ser clave en el desarrollo de la carrera en Malasia.

Sepang será la sede excepcional del GP de Baréin.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría