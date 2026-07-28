Trump dice que hay "buenas" conversaciones con Irán y reitera amenaza de atacar objetivos

Una mujer camina cerca de una valla publicitaria con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump en un edificio de Teherán, Irán.

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que se han ‌mantenido conversaciones positivas ‌con Irán, aunque reiteró sus amenazas de atacar la montaña Pickaxe, así como puentes y centrales eléctricas, si no se llega a un acuerdo con Teherán.

En una entrevista con Fox News, Trump dijo que prefiere evitar ​atacar los ⁠puentes y las centrales eléctricas de Irán ‌si es posible.

"Es un equilibrio muy, ⁠muy delicado. Así que ⁠creo que ahora mismo tenemos una posición muy sólida. Saben que voy a hacerlo si ⁠no llegan a un acuerdo", declaró Trump ​en el programa "Fox and Friends". "No ‌podemos permitir que vuelvan ‌a incumplir los acuerdos".

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"Hemos mantenido unas conversaciones ⁠muy positivas", afirmó Trump en referencia a Irán.

Trump tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la ​Casa Blanca ‌más tarde en el día, después de que ambos países lanzaran ataques contra Irán en febrero.

El mandatario fue preguntado sobre las informaciones que indican que ⁠Netanyahu tiene previsto hablar con él sobre las actividades que se están llevando a cabo en un emplazamiento vinculado al programa nuclear iraní conocido como montaña Pickaxe, una instalación fortificada situada a gran profundidad bajo tierra, cerca de una ‌de las principales instalaciones nucleares de Teherán.

"No necesito que Bibi me diga eso. Bibi me lo dice porque quiere que siga involucrado", afirmó el presidente republicano, refiriéndose a Netanyahu.

"Sé exactamente ‌lo que está pasando en Pickaxe. No es un gran problema. Hemos destruido sus instalaciones nucleares, ‌y tendremos ⁠que destruir Pickaxe si no llegamos a un acuerdo. Si no ​llegamos a un acuerdo, lo destruiremos con mucha facilidad", señaló.

Con información de Reuters