Perdió la final del Mundial 1986, sangra por la herida y atacó a la Selección Argentina: "Mal ejemplo"

Una leyenda alemana que perdió la final del 86 apuntó contra la Selección Argentina

Una leyenda de Alemania que perdió contra la Selección Argentina la final del Mundial México 1986 rompió el silencio luego de la derrota de la "Albiceleste" contra España el pasado 19 de julio en Estados Unidos. Claro que, en su palmarés también aparece la Copa del Mundo de Italia 1990 donde también fue clave contra el equipo entonces dirigido por Carlos Salvador Bilardo y levantó el trofeo más preciado. Hoy, desde otra posición, Rudi Völler opinó y no se guardó nada.

Rudi Völler destrozó a la Selección Argentina tras perder la final del Mundial 2026

El exdelantero de la Roma y el Olympique de Marsella habló durante el Congreso Internacional de la Asociación de Entrenadores de Fútbol Alemanes y apuntó directamente contra la famosa "Scaloneta". Principalmente, el ex atacante cuestionó el juego del seleccionado nacional y lo puso por debajo del combinado español y hasta del inglés, que se quedó afuera en semifinales tras los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Aún así, Völler no lo tuvo en cuenta y también habló de Alemania en la reciente cita mundialista en la que fueron eliminados por Paraguay en 16avos de final.

Rudi Völler destrozó a la Selección Argentina

"Mucha gente puso a los argentinos como modelo y me pareció un mal ejemplo. De repente se convirtieron en la referencia y me pareció una discusión un tanto hipócrita", esbozó el exjugador acerca de la "Albiceleste". Con sus palabras hizo referencia a la defensa y criticó a su selección alegando que necesitan defender mejor. "Que no sabemos defender no lo hemos dicho y debemos defender mejor. Es un hecho y empieza desde arriba o en el centro del campo", añadió el ex futbolista. "No quiero un equipo que juegue como Argentina, que no tuvo nada que ver con el fútbol. Son campeones del mundo y ahora subcampeones, pero no entiendo esos elogios de parte de tanta gente hacia ellos", aseveró Völler al mismo tiempo que defendió a España diciendo que "merece los elogios" y a Inglaterra que "defendieron muy bien".

La carrera de Rudi Völler en Alemania: de perder una final del mundo a ganar la siguiente y volver a ser subcampeón en 2002

Con respecto a su recorrido en el fútbol, más allá de sus títulos con la Roma y el Olympique de Marsella -ganó la Champions League 1992-1993-, Völler vistió la camiseta de la Selección de Alemania en tres copas del mundo además de dirigirla en una. En México 1986 integró el equipo que perdió contra Argentina en la final por 3 a 2 en el Estadio Azteca y fue quien convirtió el segundo tanto teutón que significó el empate a pocos minutos del cierre.

Cuatro años después, tuvo su revancha en Italia 1990 cuando recibió la falta de Pedro Monzón que derivó en su expulsión y luego de Roberto Sensini en el polémico penal que cobró Edgardo Codesal y Andreas Brehme cambió por gol para que su seleccionado se consagre campeón poco después.

Völler volvió como DT en el año 2000 y dirigió al equipo durante cuatro años. En el Mundial Corea Japón 2002 llevó a Alemania a la final pero perdieron 2 a 0 contra Brasil y siguió en el cargo unos años más. Después de una Eurocopa en la que se despidieron en primera fase abandonó su puesto. Sin embargo, después de experimentar como entrenador de clubes, regresó como director deportivo, rol que volvió a cumplir desde el arribo de Julian Nagelsmann, quien comandó a su selección en el Mundial 2026 para luego dimitir por el fracaso y que asuma Jürgen Klopp.