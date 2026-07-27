Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 27 al viernes 31 de julio 2026

Para despedir la última semana de julio, el catálogo de Netflix se refresca con una selección de títulos que han escalado rápidamente a lo más alto de las tendencias. Más allá del foco mediático, estas producciones destacan por la solidez de sus argumentos y la profundidad con la que exploran la condición humana, la pérdida o el suspenso psicológico. A continuación, un recorrido por las películas y series más recomendables para maratonear esta semana.

Hasta el final. Un desgarrador drama francés centrado en Jada, una madre soltera cuyo mundo se desploma al diagnosticarle a su hijo una agresiva leucemia. La cinta aborda la desesperación maternal y la resiliencia en una carrera contrarreloj por encontrar un donante compatible.

23 000 vidas. Este drama basado en hechos reales narra la travesía de un grupo de jóvenes que se embarca en el mar Mediterráneo para rescatar refugiados. Su valor reside en el choque ético de sus personajes, obligados a cuestionar la brecha entre la legalidad institucional y la verdadera justicia social.

Muerte en el Nilo. Basada en la célebre obra de Agatha Christie, la historia sigue al detective Hercule Poirot durante unas vacaciones en Egipto que se tornan letales. El filme brilla al desglosar los celos, la codicia y las obsesiones de un abanico de sospechosos atrapados en un barco de vapor.

Enola Holmes 3. Millie Bobby Brown regresa como la perspicaz joven investigadora. En esta entrega, la trama la traslada a Malta tras la misteriosa desaparición de su hermano Sherlock. El conflicto rompe con los esquemas victorianos cuando Enola debe priorizar la lealtad familiar por encima de sus propios planes personales.

Naufragio: pesadilla en el mar . Este documental inmersivo revive el hundimiento del crucero Costa Concordia en 2012. La cinta sostiene su tensión dramática en los relatos de los sobrevivientes, cuyas decisiones al límite transforman los pasillos de la nave en una prueba claustrofóbica de supervivencia humana.

Te encontraré. Un hombre cumple cadena perpetua por el presunto asesinato de su hijo, abatido por una culpa abrumadora. Sin embargo, una prueba inesperada insinúa que el niño sigue vivo, desencadenando una fuga obsesiva por destapar la verdad detrás de una oscura conspiración familiar.



La leyenda de Aang. La adaptación en acción real del clásico animado sigue a Aang, el joven Avatar que debe dominar los cuatro elementos para detener a la Nación del Fuego. Más allá de la fantasía, la serie destaca por el crecimiento psicológico de sus protagonistas y los dilemas morales del exiliado príncipe Zuko.



No tengo miedo. Ambientada en la zona rural de México durante el Mundial de 1986, la trama sigue a Miguel, un niño que descubre a un pequeño secuestrado en una fosa. La historia es una implacable pérdida de la inocencia donde los monstruos más temibles resultan ser los adultos del propio pueblo.



El polígamo. Jonasi Gomora, un poderoso ejecutivo bancario, ve cómo su imperio se tambalea cuando su esposa, su segunda pareja secreta y sus amantes cruzan caminos. Este drama sudafricano examina el control, las apariencias y las secuelas del poder desmedido.

