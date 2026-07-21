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Reparto y quién es quién en "La Odisea", la película de Christopher Nolan

Una de las películas más esperadas del año reúne a grandes actrices y actores, conformando uno de los elencos más deslumbrante del cine actual.

21 de julio, 2026 | 13.40

Se estrenó en salas de cine La Odisea, una esperada producción con la que el director Christopher Nolan traslada la épica historia de Homero a la gran pantalla. La película abarca el vertiginoso viaje del rey de Ítaca en su intento por volver a casa tras una década de guerra, combinando imponentes escenarios naturales con un despliegue técnico filmado íntegramente en formato IMAX. A través de una mirada caracterizada por el rigor psicológico, el cineasta británico examina la culpa, el cansancio y la resiliencia humana, apoyándose en una cuidada producción que reimagina los mitos antiguos para el público contemporáneo.

El elenco principal de "La Odisea"

  • Matt Damon (Odiseo): es el astuto rey de Ítaca. El actor asumió una rigurosa preparación física para dar vida a un estratega exhausto que busca regresar con su familia.

Matt Damon en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

  • Anne Hathaway (Penélope): interpreta a la reina de Ítaca y esposa de Odiseo. Su papel refleja una resistencia estoica frente al desmantelamiento de su hogar y las presiones políticas.

Anne Hathaway en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

  • Tom Holland (Telémaco): da vida al hijo de Odiseo y Penélope. Representa la lealtad filial y la determinación de un joven príncipe decidido a proteger su legado.

Tom Holland en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

  • Robert Pattinson (Antínoo): asume el rol del líder de los pretendientes del trono de Ítaca y de cortejar a Penélope. Su interpretación aporta una presencia amenazante y calculadora dentro del palacio usurpado.

Robert Pattinson en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

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  • Zendaya (Atenea): personifica a la diosa de la sabiduría y la estrategia militar. Su actuación sirve como la guía divina que interviene en el destino de Odiseo.

Zendaya en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

  • Elliot Page (Sinón): interpreta al personaje clave de la caída de Troya. Aporta solidez y misticismo al retratar al soldado griego que engaña a los troyanos para que acepten el caballo.

Elliot Page en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

  • Lupita Nyong'o (Helena de Troya/Clitemnestra): da vida a la señalada de iniciar la guerra de Troya y a su hermana, quien es esposa de Agamenón, dos personajes con los que la actriz explota su calidad artística.

Lupita Nyong'o en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

  • Charlize Theron (Calipso): interpreta a la enigmática diosa y ninfa marina. Aporta distinción al retratar a una figura mitológica clave en las pruebas del cruce marino y es clave en los viajes de Odiseo.

Charlize Theron en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

  • Jon Bernthal (Menelao): da vida al legendario rey de Esparta. Ofrece una caracterización marcada por la severidad militar tras las secuelas de la sangrienta Guerra de Troya.

Jon Bernthal en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

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