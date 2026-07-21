Reparto y quién es quién en "La Odisea", la película de Christopher Nolan

Escena de "La Odisea" de Christopher Nolan. (Crédito de foto: Syncopy Films)

Se estrenó en salas de cine La Odisea, una esperada producción con la que el director Christopher Nolan traslada la épica historia de Homero a la gran pantalla. La película abarca el vertiginoso viaje del rey de Ítaca en su intento por volver a casa tras una década de guerra, combinando imponentes escenarios naturales con un despliegue técnico filmado íntegramente en formato IMAX. A través de una mirada caracterizada por el rigor psicológico, el cineasta británico examina la culpa, el cansancio y la resiliencia humana, apoyándose en una cuidada producción que reimagina los mitos antiguos para el público contemporáneo.

El elenco principal de "La Odisea"

Matt Damon (Odiseo): es el astuto rey de Ítaca. El actor asumió una rigurosa preparación física para dar vida a un estratega exhausto que busca regresar con su familia.

Matt Damon en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

Anne Hathaway (Penélope): interpreta a la reina de Ítaca y esposa de Odiseo. Su papel refleja una resistencia estoica frente al desmantelamiento de su hogar y las presiones políticas.

Anne Hathaway en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

Tom Holland (Telémaco): da vida al hijo de Odiseo y Penélope. Representa la lealtad filial y la determinación de un joven príncipe decidido a proteger su legado.

Tom Holland en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

Robert Pattinson (Antínoo): asume el rol del líder de los pretendientes del trono de Ítaca y de cortejar a Penélope. Su interpretación aporta una presencia amenazante y calculadora dentro del palacio usurpado.

Robert Pattinson en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

Zendaya (Atenea): personifica a la diosa de la sabiduría y la estrategia militar. Su actuación sirve como la guía divina que interviene en el destino de Odiseo.

Zendaya en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

Elliot Page (Sinón): interpreta al personaje clave de la caída de Troya. Aporta solidez y misticismo al retratar al soldado griego que engaña a los troyanos para que acepten el caballo.

Elliot Page en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

Lupita Nyong'o (Helena de Troya/Clitemnestra): da vida a la señalada de iniciar la guerra de Troya y a su hermana, quien es esposa de Agamenón, dos personajes con los que la actriz explota su calidad artística.

Lupita Nyong'o en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

Charlize Theron (Calipso): interpreta a la enigmática diosa y ninfa marina. Aporta distinción al retratar a una figura mitológica clave en las pruebas del cruce marino y es clave en los viajes de Odiseo.

Charlize Theron en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

Jon Bernthal (Menelao): da vida al legendario rey de Esparta. Ofrece una caracterización marcada por la severidad militar tras las secuelas de la sangrienta Guerra de Troya.