Dimite el director de la agencia estadounidense de seguridad en materia de IA

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra letras de IA (Inteligencia Artificial) y una miniatura de una mano de robot.

El director del Centro de Normas e Innovación en Inteligencia Artificial de Estados ‌Unidos, Chris Fall, dimitió ‌tan solo tres meses después de haber sido nombrado para dirigir el instituto federal de pruebas de IA en el Departamento de Comercio, según informó un portavoz del departamento a Reuters.

Arvind Raman, que dirige la oficina del Departamento de Comercio encargada ​de supervisar el ⁠instituto de pruebas de IA, asumirá temporalmente ‌el cargo de Fall, según indicó el ⁠portavoz. Raman es el antiguo ⁠decano de ingeniería de la Universidad de Purdue.

El Departamento de Comercio no ha dado a conocer el ⁠motivo de la salida de Fall. Un ​portavoz del presidente Donald Trump declinó ‌hacer comentarios. Reuters no ha ‌podido contactar de inmediato con Fall para recabar ⁠sus comentarios.

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La salida de Fall supone el más reciente cambio de rumbo en el enfoque de Trump respecto a la IA. Al reincorporarse a ​su ‌cargo en 2025, el mandatario afirmó que el Gobierno federal debía adoptar una postura de no intervención en el sector tecnológico.

Desde entonces, ha asumido un papel más activo en ⁠la supervisión de esta tecnología, aunque sus declaraciones públicas y sus políticas parecen cambiar semana tras semana.

El instituto se encarga de colaborar con laboratorios líderes en IA, como Anthropic, DeepMind de Google y OpenAI, para evaluar las vulnerabilidades de sus modelos aún no publicados.

El ‌grupo está formado por científicos e ingenieros que se centran en calcular los "riesgos demostrables" que plantean los modelos avanzados de IA, según la página web del instituto.

Su objetivo es limitar las oportunidades de que los ‌adversarios de Estados Unidos utilicen la IA para desarrollar armas químicas o biológicas, o para corromper los datos usados ‌para entrenar ⁠los modelos de IA estadounidenses. El instituto también colabora con Microsoft y con ​xAI, de Elon Musk, para poner a prueba sus modelos.

Con información de Reuters