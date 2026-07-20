Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina: la fecha, según el calendario oficial

Tras las vacaciones de invierno, muchos tienen la duda de cuándo será el próximo fin de semana largo para poder descansar algo más. Lo cierto es que agosto tiene un feriado nacional que podrán disfrutar todos los argentinos: el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Según lo establece el calendario de feriados oficial, el próximo feriado será el 17 de agosto. Si bien es una celebración trasladable, este año se mantendrá en su fecha original porque cae lunes. Así, habrá un fin de semana largo desde el sábado 15 hasta el lunes 17 para poder recargar energías y, por qué no, hacer una pequeña escapada.

Por qué se conmemora a San Martín el 17 de agosto

Cada 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad de San Martín para mantener la memoria de uno de los próceres más importantes de la Argentina y de toda Sudamérica. Y es que, además de conducir el Ejército de los Andes y liderar campañas decisivas para la independencia, San Martín es considerado un símbolo de la integración regional y de la lucha por la libertad de los pueblos de América del Sur.

¿Cuáles son los próximos fines de semana largos en Argentina?

El calendario de feriados establece que todavía les quedan algunos días de descanso extra a los argentinos este 2026. Los próximos fines de semana largo serán: