Magyar pedirá a la campeona de ajedrez Judit Polgar que asuma la presidencia de Hungría

FOTO DE ARCHIVO. Judit Polgar, la mejor ajedrecista del mundo, muestra su aplicación para iPad "Chessplayground" a los niños de la escuela Dezso Lemhenyi, que utiliza su programa didáctico "Chess Palace", en Budapest

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BUDAPEST, 20 jul (Reuters) - El primer ministro Peter Magyar dijo el domingo que le pediría a Judit ‌Polgar, considerada por muchos ‌como la mejor ajedrecista de todos los tiempos, que fuera la próxima presidenta de Hungría, un cargo en gran medida ceremonial.

Magyar señaló en una publicación de Facebook que Polgar, de 49 años, podría representar la unidad de la nación, y que el lunes se reuniría con ella para preguntarle ​si aceptaría el ⁠nombramiento.

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La medida se produce un día después de que ‌el presidente Tamas Sulyok firmara una enmienda constitucional ⁠aprobada por el partido Tisza, ⁠al que pertenece Magyar y actualmente en el poder, que pone fin a su mandato como jefe de Estado.

La legislación formaba parte ⁠de la campaña de Magyar para desmantelar los ​bastiones de poder del ex primer ministro ‌Viktor Orbán, para lo cual Magyar ‌afirma haber recibido un fuerte mandato de los votantes ⁠tras derrotar al líder de la derecha en una aplastante victoria electoral en abril.

El Parlamento, donde el partido de Magyar cuenta con una mayoría de dos tercios que ​le permite ‌modificar cualquier ley, elegirá a un nuevo presidente que ocupará el cargo hasta que entre en vigor la nueva Constitución prevista, o durante un máximo de cinco años.

Judit Polgar y sus dos hermanas —Zsuzsa (Susan) y ⁠Zsofia (Sofía)—, junto con Ildiko Madl, ganaron la Olimpiada de Ajedrez de 1988 con la selección femenina de Hungría, poniendo fin al dominio soviético.

Judit Polgar compitió en torneos contra hombres y se convirtió en una de las mejores jugadoras de un deporte dominado por los hombres. Es la mujer con más talento que ‌jamás haya jugado al ajedrez y la única que ha superado el umbral de los 2.700 puntos de "rating", que muchos consideran la distinción de "súper gran maestro".

En febrero se estrenó en Netflix "Queen of Chess" ("La reina del ajedrez"), un documental sobre Polgar.

"Mañana me ‌reuniré con ella y le preguntaré si está dispuesta a servir a nuestro país en un nuevo cargo hasta que se ‌apruebe la nueva ⁠Constitución", escribió Magyar en una publicación de Facebook.

"El nombre de Judit Polgar ha sido sinónimo de ​talento y perseverancia durante décadas."

Polgar no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Con información de Reuters