Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 20 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 14 minutos
¡Arrancó la semana! La Previa te espera a las 10:15 para empezar con los números
⏰ Sorteo La Previa
¡Buenos días, apostadores! ¿Listos para arrancar la semana con todo? El primer pálpito del día llega con La Previa, que se juega de lunes a sábado a las 10:15 hs. Así que prepará tu numerito favorito, porque la suerte no toma siesta. ¡Que no se te pase el horario!
Hace 29 minutos
¿Te imaginás un billete de $100 convertido en $7.000? Así de tentador es el premio de las dos cifras
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
Si andás con ganas de jugar a la quiniela, acá va un dato que te va a encantar: si acertás las dos cifras a la cabeza, te llevás 70 veces lo apostado. O sea, si ponés $100, te volvés con $7.000. ¡Un pálpito que rinde!
Hace 1 hora
¡Historias de la Quiniela! ¿Sabías que la oficial nació en el 73 para cazar a los clandestinos?
El origen de la Quiniela Oficial
Hoy, lunes 20 de julio, te tiramos un dato que pocos conocen. La Quiniela oficial, esa que jugamos todos los días, recién nació en Argentina en 1973. ¿El motivo? Combatir el juego clandestino, porque antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios. ¡Ahora ya sabés! La próxima vez que tengas un pálpito, acordate que la oficialidad también tiene su historia. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de hoy!
Hace 1 hora
¡El 03 tiene bendición! San Cono, el patrono de los quinieleros y su número de la suerte
San Cono, el patrono de la timba
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que San Cono es el santo patrono de los quinieleros y se celebra cada 3 de junio. En esa fecha, las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole al 03, el número que lo representa en la tabla de los sueños. Aunque hoy sea 20 de julio, nunca está de más recordar al santo y jugarle al 03 si tenés un sueño con él. ¡La suerte puede llegar cualquier día!
Hace 1 hora
¡Son las 21! Jugale al 21 en la Nocturna de esta noche
⏰ Sorteo Nocturna
¿Tenés un pálpito para cerrar el lunes? A las 21:00 hs se juega la Nocturna. ¡No te olvides de jugarle al 21! La suerte puede estar del otro lado del reloj. A cruzar los dedos, apostadores.
Hace 1 hora
¡San Cono, el santo de la timba! ¿Soñaste con él? Jugale al 03
San Cono, el patrono de la timba
¿Andás buscando un pálpito para la quiniela de hoy? Te contamos que cada 3 de junio se celebra a San Cono, el santo patrono de los quinieleros. En la tabla de los sueños, el número que lo representa es el 03. Ese día, las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole al 03. ¡Así que si estás con ganas de probar suerte, ya sabés a qué número jugarle! A cruzar los dedos para el próximo sorteo.
Hace 2 horas
¿Te quedaste con la duda de por qué siempre son 20 números? Acá te sacamos el pálpito
¿Por qué se sortean 20 números?
Si alguna vez te preguntaste por qué la pizarra tiene 20 lugares, acá va la posta: esos 20 lugares existen para que puedas hacer apuestas múltiples como la Redoblona y también para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. ¡Así que ya sabés, jugale con confianza y cruzá los dedos que la suerte te puede mirar!
Hace 2 horas
💸 ¡Dale que va! Si le pegás a las 3 cifras, te hacés 600 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito que te cambie la vida? Te contamos que si acertás las 3 cifras a la cabeza, te llevás 600 veces lo apostado. Por ejemplo, si ponés $100, te convertís en dueño de $60.000. ¡Un numerito redondo! Así que ya sabés, jugale con fe y cruzá los dedos para el próximo sorteo.
Hace 2 horas
¡Se acabaron los pibes cantores! La curiosa historia detrás de 'cantá los números'
El fin de los Niños Cantores
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que históricamente, los números de la Lotería Nacional eran extraídos y cantados a los gritos por niños. Hoy en día, los sorteos de quiniela se realizan con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos, pero la frase "cantá los números" quedó para siempre. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!