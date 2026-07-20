Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 20 de julio

San Cono, el patrono de la timba

¿Andás buscando un pálpito para la quiniela de hoy? Te contamos que cada 3 de junio se celebra a San Cono, el santo patrono de los quinieleros. En la tabla de los sueños, el número que lo representa es el 03. Ese día, las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole al 03. ¡Así que si estás con ganas de probar suerte, ya sabés a qué número jugarle! A cruzar los dedos para el próximo sorteo.