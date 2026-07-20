Putin se reúne en el Kremlin con la máxima representante diplomática de Corea del Norte

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió el domingo en el Kremlin con la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, y le agradeció su ayuda en lo que Moscú denomina la "operación militar especial", según el Kremlin.
Soldados norcoreanas ayudaron a Rusia a repeler una importante incursión ucraniana en su región occidental de Kursk en 2024.
En virtud de un pacto de defensa mutua entre ambos países, Corea del Norte envió unos 14.000 soldados para luchar junto a Rusia en Kursk.
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El ejército ucraniano cruzó la frontera en agosto de 2024 y mantuvo el control de importantes enclaves territoriales durante meses.
Choe dijo en la reunión que el líder norcoreano, Kim Jong-un, había reafirmado recientemente el compromiso del país asiático con el desarrollo integral de las relaciones con la Federación Rusa, según el Kremlin.
Con información de Reuters