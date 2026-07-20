EEUU vuelve a atacar a Irán, que dice que dos petroleros han explotado y quedado inmovilizados

Se observa humo proveniente de una explosión en un lugar desconocido, durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra Irán, en esta captura de pantalla

Por Nayera Abdallah, Eman Abouhassira y ​Enas Alashray

DUBÁI/EL CAIRO, 20 jul (Reuters) - Las fuerzas estadounidenses atacaron Irán por noveno día consecutivo el lunes, mientras crecía la preocupación por el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, después de ‌que Irán informara de que dos petroleros ‌habían explotado y quedado inmovilizados.

En un comunicado, el Mando Central de Estados Unidos dijo que había iniciado "una nueva oleada de ataques" destinados a "mermar" la capacidad de Irán para atacar buques comerciales en las vitales rutas marítimas del estrecho. No dio más detalles.

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Los ataques forman parte de un ciclo de escalada de ataques entre EEUU e Irán tras el fracaso del acuerdo de alto el fuego provisional firmado hace un mes, lo que agrava la lucha por el control del estrecho de Ormuz, que ha interrumpido el suministro energético ​y avivado los temores de ⁠una inflación mundial.

La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim, basándose en la información de sus propios reporteros, ‌dijo que misiles estadounidenses alcanzaron varias ciudades iraníes en la madrugada del lunes.

Se escucharon ⁠explosiones en Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr y Bandar Imam ⁠Jomeini, según Tasnim.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos seguiría atacando a Irán mientras este atacara el transporte marítimo comercial mundial.

"El estrecho de Ormuz es una vía navegable internacional, y ellos ⁠siguen lanzando ataques contra los buques que lo transitan", dijo Rubio.

"Mientras Irán insista en controlar ​una vía navegable internacional, tendremos que responder a ello. Estados Unidos siempre ‌está abierto a una solución diplomática".

IRÁN AFIRMA HABER ATACADO ‌BASES ESTADOUNIDENSES Y PETROLEROS DAÑADOS

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció un ⁠ataque sorpresa contra "el cuartel general de operaciones especiales del enemigo en la zona siria de Al-Tanf".

La Guardia Revolucionaria también dijo haber atacado con misiles balísticos aviones estadounidenses en el aeropuerto de Áqaba, en Jordania.

Irán había llevado a cabo anteriormente un ataque con drones contra activos y equipos militares estadounidenses en el campamento de ​Al-Adiri y en ‌la base aérea de Ali al-Salem, en Kuwait, informó la televisión estatal iraní a primera hora del domingo.

El Gobierno de Kuwait dijo que una planta desalinizadora había sido atacada por segundo día consecutivo, provocando un incendio, y lo calificó de ataque directo contra una infraestructura civil vital.

La preocupación por el flujo de suministros energéticos a través del estrecho de Ormuz persiste ⁠desde que Estados Unidos e Irán reanudaron las hostilidades abiertas tras acusarse mutuamente de violar repetidamente un acuerdo de alto el fuego.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó a última hora del domingo de que había recibido un aviso de que un buque estaba en llamas no muy lejos de la costa de Omán, aunque aún no se había verificado la causa.

La Guardia Revolucionaria dijo el lunes que dos petroleros habían explotado y quedado inmovilizados tras intentar transitar por lo que describió como una ruta meridional ‌insegura a través de Ormuz, alegando que el ejército estadounidense había animado a los buques a utilizar ese paso.

Reuters no pudo verificar de inmediato el incidente.

El comunicado no ofrecía detalles sobre los nombres de los buques, sus pabellones, sus tripulaciones ni sobre posibles víctimas.

La Guardia Revolucionaria dijo que la vía navegable seguiría sin ser segura mientras continuara lo que denominó "agresión" estadounidense en la región, y advirtió de que "este paso no será seguro para ‌el tránsito de productos petroquímicos, ni siquiera para una sola gota de petróleo y gas".

Cuatro buques atravesaron el estrecho de Ormuz el domingo, frente a los ocho del día anterior, según datos de LSEG. Al menos tres petroleros de ‌productos derivados del petróleo y ⁠un superpetrolero han entrado en el estrecho desde el viernes para cargar petróleo, según los datos.

Los precios del petróleo subían un 2% hasta superar los 90 dólares por ​barril el lunes.

Con información de Reuters