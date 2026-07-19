Sur de China se prepara para más lluvias; sigue búsqueda tras deslizamiento de tierra en Chongqing

Imagen de archivo de las piernas de una persona que camina bajo un fuerte aguacero en Pekín, China.

​La autoridad meteorológica china emitió el domingo una alerta por lluvias intensas para ‌algunas zonas del ‌sur de China y una advertencia de desastre geológico para áreas que incluyen partes de Chongqing, donde 34 personas siguen desaparecidas más de dos días después de un deslizamiento de tierra.

• El extenso cinturón de lluvias, ​que atraviesa ⁠en diagonal el sur de China, se ‌extiende desde la provincia suroccidental de ⁠Yunnan hasta el delta ⁠del río Yangtsé, en la costa oriental del país.

• Las autoridades ferroviarias suspendieron el domingo algunos ⁠trenes de pasajeros de la línea ​Shanghái-Kunming debido a las fuertes ‌lluvias, según informó la ‌cadena estatal CCTV.

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• En Yunnan, varios lugares ⁠de interés turístico, entre ellos el desfiladero del Salto del Tigre, se cerraron temporalmente tras las fuertes lluvias del fin de ​semana.

• ‌Algunas zonas de la región de Guangxi, en el sur de China, que aún se están recuperando del impacto del tifón Maysak a principios de este ⁠mes, se preparan para una nueva oleada de lluvias.

• La principal autoridad china en materia de control de inundaciones ha indicado que las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 300 y 450 milímetros en algunas zonas del este de ‌Guangxi entre el domingo y el martes, lo que equivale a hasta un 30% de la precipitación media anual de toda la región.

• Mientras tanto, los equipos de rescate se apresuran ‌a buscar a las 34 personas que siguen desaparecidas tras el deslizamiento de tierra que afectó ‌el viernes ⁠a un condado en las afueras de Chongqing, en el suroeste ​de China, y que se cobró la vida de ocho personas.

Con información de Reuters