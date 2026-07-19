Sur de China se prepara para más lluvias; sigue búsqueda tras deslizamiento de tierra en Chongqing

La autoridad meteorológica china emitió el domingo una alerta por lluvias intensas para algunas zonas del sur de China y una advertencia de desastre geológico para áreas que incluyen partes de Chongqing, donde 34 personas siguen desaparecidas más de dos días después de un deslizamiento de tierra.
• El extenso cinturón de lluvias, que atraviesa en diagonal el sur de China, se extiende desde la provincia suroccidental de Yunnan hasta el delta del río Yangtsé, en la costa oriental del país.
• Las autoridades ferroviarias suspendieron el domingo algunos trenes de pasajeros de la línea Shanghái-Kunming debido a las fuertes lluvias, según informó la cadena estatal CCTV.
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• En Yunnan, varios lugares de interés turístico, entre ellos el desfiladero del Salto del Tigre, se cerraron temporalmente tras las fuertes lluvias del fin de semana.
• Algunas zonas de la región de Guangxi, en el sur de China, que aún se están recuperando del impacto del tifón Maysak a principios de este mes, se preparan para una nueva oleada de lluvias.
• La principal autoridad china en materia de control de inundaciones ha indicado que las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 300 y 450 milímetros en algunas zonas del este de Guangxi entre el domingo y el martes, lo que equivale a hasta un 30% de la precipitación media anual de toda la región.
• Mientras tanto, los equipos de rescate se apresuran a buscar a las 34 personas que siguen desaparecidas tras el deslizamiento de tierra que afectó el viernes a un condado en las afueras de Chongqing, en el suroeste de China, y que se cobró la vida de ocho personas.
Con información de Reuters