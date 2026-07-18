Dónde juega Pedri, figura de la Selección de España en el Mundial 2026

Pedri en la Selección de España.

Pedri volvió a demostrar en el Mundial 2026 por qué es considerado uno de los futbolistas más talentosos de su generación. El mediocampista canario aportó equilibrio, creatividad y precisión en cada presentación de la selección española, convirtiéndose en una de las piezas más importantes del esquema de Luis de la Fuente. Su capacidad para controlar el ritmo del partido y conectar el mediocampo con el ataque resultó clave para el funcionamiento colectivo del equipo.

A sus 23 años, el volante ya cuenta con una trayectoria que lo ubica entre los referentes del fútbol español. Después de superar varias lesiones que marcaron algunos pasajes de su carrera, llegó a la Copa del Mundo en plenitud física y futbolística. Su visión de juego, inteligencia táctica y habilidad para conservar el balón lo consolidaron como una de las figuras de España y como uno de los centrocampistas más destacados del fútbol internacional.

Dónde juega Pedri en la actualidad

Pedro González López, conocido mundialmente como Pedri, juega actualmente en el FC Barcelona, club al que llegó en 2020 procedente de la Unión Deportiva Las Palmas. En el conjunto azulgrana se desempeña como centrocampista y luce el dorsal número 8. Gracias a su capacidad para organizar el juego, romper líneas con sus pases y aparecer entre los espacios, se convirtió en un futbolista indispensable tanto para el Barcelona como para la selección española.

La carrera de Pedri

Nacido el 25 de noviembre de 2002 en Bajamar, Tenerife, aunque criado en la cercana localidad de Tegueste, Pedri comenzó a jugar al fútbol en el club de su pueblo antes de incorporarse a las divisiones juveniles del Laguna y posteriormente a Las Palmas. Con apenas 16 años debutó en el primer equipo del conjunto canario, donde sorprendió por su madurez y calidad técnica. Sus actuaciones despertaron rápidamente el interés del Barcelona, que cerró su fichaje en 2019 y lo incorporó definitivamente un año después.

El futbolista es un destacado mediocampista.

Desde su llegada al club catalán, el crecimiento de Pedri fue constante. Ganó títulos de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, además de recibir importantes reconocimientos individuales como el Golden Boy y el Trofeo Kopa, premios destinados a distinguir al mejor futbolista joven del mundo. Su estilo de juego, basado en el control del balón, la movilidad y la precisión en los pases, hizo que muchos especialistas lo compararan con algunos de los grandes mediocampistas que marcaron una época en el fútbol español.

En la selección absoluta debutó en 2021 y rápidamente se convirtió en un habitual de las convocatorias. Fue una de las revelaciones de la Eurocopa 2020, conquistó la Eurocopa 2024 y volvió a desempeñar un papel relevante en el Mundial 2026. Capaz de actuar como interior, mediapunta o volante creativo, Pedri destaca por interpretar el juego con una madurez poco habitual para su edad. Su presente en el Barcelona y su influencia en la selección española lo confirman como uno de los futbolistas llamados a liderar una nueva etapa del fútbol europeo.