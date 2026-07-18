Antonelli marca mejor tiempo en última sesión de prácticas del GP Bélgica; Hamilton sufre accidente

Imagen de archivo del piloto italiano de Mercedes Andrea Kimi Antonelli durante los entrenamientos para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno en el Circuito de Spa-Francorchamps, Stavelot, Bélgica.

El líder del campeonato mundial de Fórmula Uno, Kimi Antonelli, ‌marcó el sábado ‌el mejor tiempo para Mercedes en la última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Bélgica, mientras que Lewis Hamilton sufrió un accidente con su Ferrari en los últimos segundos de la sesión en Spa-Francorchamps.

El italiano Antonelli, ​de 19 ⁠años, registró un mejor tiempo de un ‌minuto y 45,990 segundos, 0,139 más ⁠rápido que el actual ⁠campeón del mundo, Lando Norris (McLaren).

Max Verstappen (Red Bull) fue tercero en la tabla de tiempos, mientras que ⁠el compañero de equipo de Antonelli ​y su rival más directo por ‌el título, George Russell, ‌quedó cuarto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hamilton fue el quinto más veloz, ⁠pero dejó a sus mecánicos en una carrera contrarreloj para reparar el auto después de salirse a la grava en Fagnes ​y ‌chocar contra el muro de neumáticos, destrozando el alerón trasero y la suspensión y esparciendo restos por toda la pista mientras el monoplaza rebotaba en el ⁠aire.

"Destrocé el auto, compañero. Lo siento", le dijo el siete veces campeón del mundo a su ingeniero de carrera por la radio del equipo, antes de salir y examinar los daños. "No pasa nada", respondió su ingeniero, Carlo Santi.

Hamilton marcha ‌tercero en el campeonato, a 32 puntos de Antonelli, que aventaja a Russell en 25 puntos tras nueve pruebas.

Verstappen redujo la velocidad ante las banderas amarillas dobles tras el accidente y ‌Carlos Sainz, de Williams, estuvo a punto de chocar por detrás contra su monoplaza.

Charles Leclerc (Ferrari) fue ‌el sexto ⁠más rápido, por delante de Oscar Piastri (McLaren) y de la pareja de ​Audi formada por Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, mientras que Isack Hadjar (Red Bull) completó los diez primeros puestos.

(Editado en español por Carlos Serrano)