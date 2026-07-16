Vacaciones de invierno: abren un mega parque interactivo gratis a sólo 2 horas de CABA

El predio abre de 12 a 18 horas y está a solo 230 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes busquen una salida para las vacaciones de invierno sin gastar en entradas tienen una nueva opción en la provincia de Buenos Aires. El Eco Parque de San Nicolás de los Arroyos volvió a convertirse en San Nicoland, un megaparque interactivo con acceso libre y gratuito que funcionará todos los días hasta el 9 de agosto, con actividades para chicos y toda la familia.

La propuesta reúne inflables gigantes, estructuras para trepar, talleres, espacios deportivos, figuras de animales de gran tamaño y un patio gastronómico. El predio abre de 12 a 18 horas y está a solo 230 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo es el nuevo Ecoparque San Nicoland?

Durante el receso invernal, el Eco Parque se transforma en un gran espacio recreativo pensado para distintas edades. Entre las principales atracciones se destacan un parque inflable, canchas de fútbol, juegos al aire libre y un circuito integrado por seis animales gigantes inspirados en la fauna autóctona, que incluyen toboganes, pasadizos y sectores para escalar.

La programación también contempla talleres artísticos, actividades deportivas, sectores destinados a la primera infancia, food trucks y espacios de descanso para quienes deseen pasar el día completo en el predio.

Según informó la Municipalidad de San Nicolás en la presentación del evento, San Nicoland fue diseñado para ofrecer una propuesta gratuita durante las vacaciones de invierno y ampliar la oferta recreativa para residentes y visitantes.

¿Cómo llegar al Ecoparque San Nicolás?

San Nicoland funciona en el Eco Parque de San Nicolás, junto al sector conocido como El Yaguarón. El acceso es libre y gratuito y el parque permanecerá abierto todos los días hasta el 9 de agosto, en el horario de 12 a 18 horas.

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar en automóvil por la Autopista Buenos Aires-Rosario (Ruta Nacional 9). También existen servicios de tren y colectivos urbanos que conectan Retiro con San Nicolás.