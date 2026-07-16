La premonición de Maradona sobre Inglaterra que se cumplió

La Selección Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra para meterse en la gran final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con otra verdadera demostración de carácter al dar vuelta el partido sobre el cierre. A ello se sumó un planteo de Thomas Tuchel que no estuvo a la altura de una semifinal de Copa del Mundo, contrariamente a la de Lionel Scaloni cuando su equipo perdía 1 a 0.

A las pocas horas, se viralizó un video de Diego Armando Maradona haciendo referencia a los ingleses y su forma de ser en la que explicó su manera de vivir. Allí, dejó en claro las grandes diferencias que existen en cuanto al modo de vida entre los albicelestes y los británicos.

La premonición de Maradona sobre los ingleses que se hizo viral tras el histórico triunfo de Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

"Los ingleses son todos formales, té a las cinco de la tarde... Nosotros somos hacer un gol con la mano, comernos una pizza con una cerveza, somos distintos. Por eso es que Inglaterra van a pasar muchos años y no va a ganar nada. Se hicieron la Copa de Europa para ellos y no la pudieron ganar, mirá si serán burros", esbozó el "Pelusa" sobre el equipo inglés hace años atrás en una entrevista pocas veces vista.

Sus declaraciones fueron posteriores a la anécdota que contó con el arquero que recibió sus dos goles en los cuartos de final de México 1986: "(Peter) Shilton dijo un día 'no lo voy a invitar a Maradona a mí retiro porque no fue honesto con Inglaterra. Que se quede con el retiro... que se lo meta sabés donde. Le robé la cartera, nada más. Es algo que Shilton no podrá hacer nunca, primero porque es arquero y después porque es inglés".

Las declaraciones de Messi tras la histórica victoria contra Inglaterra en el Mundial 2026

Antes del encuentro contra Inglaterra, gran parte del plantel y cuerpo técnico habían indicado que sólo era un partido de fútbol. "En el himno empezamos a sentir cosas diferentes, especiales, sin dejar de lado que era un partido. Ninguno quería perderlo y la gente de Argentina quería esta alegría, no quería perder contra Inglaterra; nosotros lo vivimos de esa manera. Gracias a Dios, lo pudimos conseguir. Fue un día muy feliz para todos los argentinos".

"El grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más. Era una victoria más que el pueblo argentino la quería y nosotros también, y es una locura jugar dos finales del mundo seguidas. Lo fuimos a buscar otra vez cuando se puso fea. No dejamos de intentar, le pusimos mucho juego cuando estábamos abajo y los metimos en un arco, una felicidad enorme", insistió el capitán de la Selección Argentina.

La Selección Argentina eliminó a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026

Cuándo juega Argentina contra España la final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo.

Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese encuentro tendrá lugar en Miami.