Presupuesto 2026: transfieren recursos de Anses a las cajas provinciales

El Gobierno Nacional modificó el Presupuesto Nacional 2026 mediante un decreto de necesidad y urgencia y fijó en $409.342,7 millones los fondos destinados a financiar los déficits de las cajas previsionales provinciales. La medida también contempla refuerzos para las universidades nacionales, becas educativas, el Monotributo Social y el pago de la deuda pública.

La adecuación fue dispuesta a través del DNU 594/2026, firmado por el presidente Javier Milei y todo el gabinete, y entró en vigencia este jueves 16 de julio con su publicación en el Boletín Oficial.

El principal monto explicitado en el decreto corresponde a las transferencias que realizará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para cubrir gastos corrientes de los sistemas jubilatorios provinciales no transferidos a la Nación. Para ese objetivo, el Gobierno estableció un crédito presupuestario de $409.342.664.874.

La decisión se produce en medio de los reclamos de distintas provincias por las deudas vinculadas al financiamiento de sus cajas previsionales. El decreto, sin embargo, no detalla en su articulado ni en sus anexos cómo se distribuirá el dinero entre cada distrito ni el calendario de desembolsos.

Más recursos para Educación y Trabajo, pero también para el pago de la deuda

La modificación también incrementa el presupuesto de la Secretaría de Educación para afrontar los gastos derivados de la política salarial de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales. Además, refuerza las partidas del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, aunque el texto principal no precisa el monto asignado a cada uno de esos conceptos.

Por otra parte, se amplían los recursos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para financiar las prestaciones del Programa Monotributo Social, destinado a trabajadores de bajos ingresos de la economía popular.

El DNU también readecua las partidas del Servicio de la Deuda Pública para atender los vencimientos financieros previstos durante 2026 y modifica los créditos de Obligaciones a Cargo del Tesoro para financiar a Educ.ar, la empresa estatal encargada de desarrollar contenidos y políticas educativas digitales.

En paralelo, el Gobierno dispuso que el Ministerio de Capital Humano transfiera al Tesoro Nacional $280.510,6 millones, correspondientes a fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Según la norma, se trata del reembolso de gastos que habían sido afrontados previamente por el Tesoro.

La medida también transfiere un cargo y sus correspondientes créditos desde el Ministerio de Economía hacia la Secretaría General de la Presidencia. Al tratarse de un DNU, deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que debe pronunciarse sobre su validez o invalidez.