Argentina vs. Inglaterra, un clásico: de Rattín a Maradona, las 4 veces que un jugador los desafió en la cancha

El cruce de la Selección Argentina y la Selección de Inglaterra es uno de los más cargados de historia dentro del fútbol mundial. Más allá de lo deportivo, cada encuentro entre ambos combinados arrastra un componente simbólico que excede el resultado por los trasfondos políticos y sociales que marcaron a varias generaciones de hinchas argentinos.

De Rattín a Maradona: los grandes jugadores argentinos que desafiaron a Inglaterra

A lo largo de la historia de los Mundiales, hubo jugadores que, con un gesto, una jugada o cierta actitud, se convirtieron en protagonistas del clásico entre Argentina e Inglaterra. Tras la Guerra de Malvinas, el cruce cobró un significado clave y muchos de los momentos de rivalidad entre ambas naciones quedaron grabados para siempre en la memoria de los argentinos.

Entre ellos, el rol clave de Ernesto Grillo y su "el gol imposible" durante un partido en contra del combinado europeo de visitante en el Estadio Monumental en el que la Selección venía perdiendo. Aquel 14 de mayo de 1953, el entonces jugador de Independiente logró dar vuelta un partido clave: tomó la pelota desde la mitad de la cancha y encaró solo el arco, pasó varios rivales antes de hacer el remate y la pelota logró entrar en el hueco que quedaba entre el arquero y el palo del arco.

Fue tan increíble que con el tiempo pasó a conocerse como "el gol imposible" y fue el que le dio el triunfo a la Selección Argentina. Si bien el partido fue antes de la Guerra de las Islas Malvinas, el valor simbólico fue enorme: fue la primera vez que una selección sudamericana lograba vencer a Inglaterra en su propio continente. En homenaje a aquel gol y a la hazaña que significó, la fecha quedó instituida como el Día del Futbolista Argentino.

Antonio Rattín, el capitán que desafió a la reina de Inglaterra en 1966

Uno de los episodios más recordados de la histórica rivalidad entre ambas selecciones lo protagonizó Antonio Rattín durante el Mundial de Inglaterra 1966. El capitán del seleccionado argentino fue expulsado en pleno Wembley por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein, quien justificó la decisión asegurando que el jugador tenía una "mirada de odio".

Lejos de acceder a la decisión, Rattín se negó a abandonar la cancha rápidamente y hasta llegó a sentarse sobre la alfombra roja destinada a la reina Isabel II. Antes de irse definitivamente, estrujó con desprecio el banderín del córner que llevaba la bandera británica, en un gesto que se transformó en símbolo de la tensión entre ambos países. Aquel confuso partido fue, además, el que motivó la posterior implementación de las tarjetas amarillas y rojas en el fútbol.

Diego Maradona y el Gol del Siglo a los ingleses

Cuatro años después de la Guerra de las Islas Malvinas, Argentina tuvo que jugar contra Inglaterra en cuartos de final del Mundial de México 1986, en lo que sería uno de los partidos más recordados de la historia del fútbol, especialmente por la figura de Diego Armando Maradona.

El Diez fue el autor de los dos goles que definieron el 2 a 1 a favor de la Selección argentina y lo hizo en una combinación de las dos caras de su genialidad: la picardía criolla de "La Mano de Dios" y la obra maestra conocida universalmente como el "Gol del Siglo".

Durante el partido contra Inglaterra de México del 86 se dieron dos de los goles más recordados de Maradona

Simeone se enfrenta a Beckham y una definición por penales

El plantel argentino de Francia 1998 se cruzó en octavos de final con el equipo europeo. Con Diego Simeone y Gabriel Batistuta como referentes, la Albiceleste logró desafiar a Inglaterra. Fue el propio Cholo Simeone quien enfrentó al joven David Beckham en una jugada que llevó a que el inglés quedara en el césped y desde ahí pateara al argentino. Su accionar fue penalizado con una tarjeta roja. Tras su expulsión, Argentina pudo dar vuelta al partido y lograr ir a penales.

David Beckham fue expulsado por patear al Cholo Simeone en frente al árbitro

Finalmente, la Selección Argentina se impuso en la definición por penales gracias a las destacadas atajadas de Carlos Roa y alcanzó la victoria en el que fue el último triunfo de la Albiceleste.