David Beckham vs. Lionel Scaloni: el histórico cruce que rememoran en el Mundial 2026

Lionel Scaloni y David Beckham.

Cada vez que Argentina e Inglaterra se enfrentan en un Mundial 2026, resurgen historias que exceden los 90 minutos. A la rivalidad deportiva construida durante décadas se suman episodios que marcaron a sus protagonistas y que siguen siendo recordados por los hinchas de ambos países.

En la antesala del cruce por el Mundial 2026, volvió a ganar protagonismo un episodio ocurrido hace más de dos décadas entre Lionel Scaloni y David Beckham. Cuando ambos todavía eran futbolistas, protagonizaron un tenso enfrentamiento en un partido de La Liga española que terminó con insultos, empujones y una frase del actual entrenador argentino que todavía resuena.

El día que Lionel Scaloni y David Beckham casi terminan a las piñas

La historia ocurrió el 14 de diciembre de 2003, durante un partido entre Real Madrid y Deportivo La Coruña en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto madrileño, donde jugaba David Beckham, terminó imponiéndose por 2 a 1 sobre el recordado "Súper Dépor", que peleaba por entonces el campeonato español con los gigantes de La Liga y tenía entre sus futbolistas a Lionel Scaloni.

Cuando el encuentro ingresaba en sus minutos finales, Scaloni recuperó una pelota cerca de la mitad de la cancha utilizando el cuerpo para desplazar al inglés. Beckham reaccionó de inmediato y le cometió una fuerte infracción desde atrás.

Los dos terminaron en el suelo y, en medio de la caída, quedaron enganchados. La respuesta del defensor argentino fue instantánea: desde el césped lanzó una patada contra el mediocampista inglés. La discusión escaló rápidamente. Beckham fue a buscarlo cara a cara entre empujones e insultos, mientras los jugadores de ambos equipos corrían para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Lionel Scaloni y David Beckham.

El brasileño Roberto Carlos fue uno de los primeros en intervenir para separar a los futbolistas. También apareció Iván Helguera, que sujetó a Scaloni para evitar una pelea. El árbitro decidió amonestar a ambos con tarjeta amarilla y el partido continuó, aunque la tensión permaneció hasta el pitazo final.

El saludo que Scaloni rechazó y la frase que quedó para la historia

Lejos de terminar con el silbatazo del árbitro, el conflicto continuó cuando Beckham intentó acercarse al argentino para estrecharle la mano al finalizar el encuentro. Scaloni rechazó el gesto. Días después explicó públicamente por qué había tomado esa decisión. "Me ofreció la mano y no se la di por falso", declaró el entonces defensor argentino.

Además, sostuvo que durante el partido Beckham había tenido una actitud provocadora al caminar hacia el área rival, un episodio que, según contó, terminó de encender los ánimos. El inglés respondió con la ironía que lo caracterizaba ante la prensa británica. "Ahora sé que es otro argentino al que no le gusto", dijo entre sonrisas.

Con el paso de los años, el episodio terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más recordadas de ambos futbolistas durante su etapa en el fútbol español.

Cómo recuerda hoy Scaloni aquel enfrentamiento con Beckham

Más de veinte años después, el santafesino suele referirse a aquel cruce con una mirada completamente distinta. En distintas entrevistas admitió que todo respondió a la tensión propia de un partido decisivo y reconoció que actuó impulsado por la frustración que sentía en ese momento.

El Deportivo La Coruña disputaba el título de La Liga frente a equipos como Real Madrid y Barcelona, por lo que cada punto tenía un enorme valor. Ya convertido en entrenador campeón del mundo con Argentina, Scaloni optó por bajarle el tono a cualquier comparación con aquel episodio.

En la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, el técnico insistió en conferencia de prensa con un mensaje que busca desactivar cualquier clima de revancha: "Es solo un partido de fútbol."

Lionel Scaloni y David Beckham.

Dos décadas después, Beckham y Scaloni ocupan lugares muy distintos. El inglés es uno de los máximos dirigentes de Inter Miami y una figura influyente del fútbol mundial, mientras que el argentino conduce a la Selección campeona del mundo. Sin embargo, aquel intenso cruce de 2003 sigue formando parte de la memoria futbolera y volvió a instalarse en la previa de un nuevo Argentina-Inglaterra, uno de los clásicos más cargados de historia que puede ofrecer una Copa del Mundo.